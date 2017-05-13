 
TOP 10

1 Глобальная кибератака по всему миру: в РФ хакеры требовали по $300 с "Мегафона", СКР и МВД

2 Исландской участнице "Евровидения" грозит тюрьма за выходку в Киеве (ВИДЕО)

3 Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и геев в Чечне (ФОТО)

4 Скончался «фактурный злодей» из «Возвращения Будулая» и «Антикиллера» актер Юрий Шестернев

5 Собянин рассказал, как жители "хрущевок" могут получить деньги вместо новой квартиры

6 В Питере пришедшую в гости женщину 4 дня насиловали в запертой квартире

7 Microsoft встроил в Windows дополнительную защиту от глобального вируса WCry

8 "Челси" досрочно стал чемпионом Англии (ВИДЕО)

9 Танцор Папунаишвили сделал предложение красавице-итальянке во время матча ЦСКА (ФОТО, ВИДЕО)

10 "До 1991 года такой страны не было": Пушков напомнил Порошенко об историческом месте Украины

Новости наших партнеров

Лена Ленина: "Васю выпустили из клиники"

Опубликовано 13.05.17 12:18 Лена Ленина: "Васю выпустили из клиники"

Писатель и главный редактор WomanHit Лена Ленина решила проведать друга и съездила в гости к актёру Василию Степанову.

Его почти две недели назад выпустили из психиатрической клиники, где насильно удерживали, полагая, что он представляет опасность самому себе после скандала с его “самоубийством”. Друзья мирно попили чайку на кухне у Василия в одной из готовящихся под снос пятиэтажных хрущевок столицы. Они вспоминали, как страшный сон, все неприятные события, произошедшие за последнее время ужшкммт с Васей, от сломанных рук-ног до посещения психбольницы.

Лена Ленина: "Василия выписали пару недель назад и я, как только прилетела из Парижа, сразу поехала к нему в гости. Он находится в прекрасной физической и моральной форме, полон надежд и горит новым кинопроектом, в котором он будет сниматься как только его нога заживёт. Ему сняли гипс с руки на этой неделе и осталось только до конца месяца доносить опостылевший ему гипс на правой ноге. Вася рассказал о всех своих злоключениях, ведь посещение психиатрической больницы - путешествие редкое и не из приятных. Главное, что врачи убедились, что Вася психически жив и здоров и отпустили его домой долечивать переломы. Мама и папа Васи безумно счастливы, что их сына отпустили, все опасения о том, что его залечат в психиатрической клинике, позади, а его брат Максим пообещал мне всерьёз заняться менеджментом любимого брата. Так что у них все будет хорошо".

Лена, как сторонница здорового образа жизни, привезла больному другу в качестве гостинца не торт и бутылку, а экзотических фруктов из Таиланда, которые ещё только утром прилетели в страну самолётом: манго, папайя, личи, драгонфрут, мангустин, а также набор полезных орешков и сухофруктов от Семушки. Друзья попили зеленого чайку и договорились, что владелица сети франшиз студий маникюра Лены Лениной свозит на днях Васю в свой любимый ресторан развеяться и немного повеселиться. Хотя танцевать ему еще рано.
Другие материалы по этой теме

Лена Ленина рассказала, из-за чего выпал из окна Василий Степанов

СМИ: актер Степанов мог "выпрыгнуть из окна" из-за шизофрении

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга