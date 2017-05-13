Лена Ленина: "Васю выпустили из клиники"

Писатель и главный редактор WomanHit Лена Ленина решила проведать друга и съездила в гости к актёру Василию Степанову.

Его почти две недели назад выпустили из психиатрической клиники, где насильно удерживали, полагая, что он представляет опасность самому себе после скандала с его “самоубийством”. Друзья мирно попили чайку на кухне у Василия в одной из готовящихся под снос пятиэтажных хрущевок столицы. Они вспоминали, как страшный сон, все неприятные события, произошедшие за последнее время ужшкммт с Васей, от сломанных рук-ног до посещения психбольницы.

Лена Ленина: "Василия выписали пару недель назад и я, как только прилетела из Парижа, сразу поехала к нему в гости. Он находится в прекрасной физической и моральной форме, полон надежд и горит новым кинопроектом, в котором он будет сниматься как только его нога заживёт. Ему сняли гипс с руки на этой неделе и осталось только до конца месяца доносить опостылевший ему гипс на правой ноге. Вася рассказал о всех своих злоключениях, ведь посещение психиатрической больницы - путешествие редкое и не из приятных. Главное, что врачи убедились, что Вася психически жив и здоров и отпустили его домой долечивать переломы. Мама и папа Васи безумно счастливы, что их сына отпустили, все опасения о том, что его залечат в психиатрической клинике, позади, а его брат Максим пообещал мне всерьёз заняться менеджментом любимого брата. Так что у них все будет хорошо".

Лена, как сторонница здорового образа жизни, привезла больному другу в качестве гостинца не торт и бутылку, а экзотических фруктов из Таиланда, которые ещё только утром прилетели в страну самолётом: манго, папайя, личи, драгонфрут, мангустин, а также набор полезных орешков и сухофруктов от Семушки. Друзья попили зеленого чайку и договорились, что владелица сети франшиз студий маникюра Лены Лениной свозит на днях Васю в свой любимый ресторан развеяться и немного повеселиться. Хотя танцевать ему еще рано.