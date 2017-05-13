Microsoft встроил в Windows дополнительную защиту от глобального вируса WCry

Накануне вредоносная программа распространилась на компьютерах в 74 странах мира.

Американская компания Microsoft выпустила дополнительную защиту для операционной системы Windows от вируса-вымогателя WannaCry, который распространился накануне на компьютерах в 74 странах мира, произведя около 45 тысяч атак, в том числе и в России, о чем писал TopNews.

"Наши специалисты добавили обнаружение и защиту от новой вредоносной программы, известной как Ransom:Win32.WannaCrypt. В марте мы также представили дополнительную защиту от вредоносного ПО подобного характера вместе с обновлением безопасности, которое ужшкммт предотвращает распространение вредоносного ПО по сети", - цитирует RNS экспертов Microsoft.

Ранее представители "Лаборатории Касперского" сообщили, что в настоящее время эксперты компании анализируют образцы вредоносного программного обеспечения для установления возможности расшифровки данных. Представитель компании пояснил, что атака происходила через сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010.

Специалисты порекомендовали установить специальный патч от Microsoft и убедиться в том, что включена защита на всех узлах сети, а также запустить сканирование критических областей в защитном решении.