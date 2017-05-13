 
TOP 10

1 Глобальная кибератака по всему миру: в РФ хакеры требовали по $300 с "Мегафона", СКР и МВД

2 Исландской участнице "Евровидения" грозит тюрьма за выходку в Киеве (ВИДЕО)

3 Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и геев в Чечне (ФОТО)

4 Скончался «фактурный злодей» из «Возвращения Будулая» и «Антикиллера» актер Юрий Шестернев

5 Собянин рассказал, как жители "хрущевок" могут получить деньги вместо новой квартиры

6 В Питере пришедшую в гости женщину 4 дня насиловали в запертой квартире

7 Microsoft встроил в Windows дополнительную защиту от глобального вируса WCry

8 "Челси" досрочно стал чемпионом Англии (ВИДЕО)

9 Танцор Папунаишвили сделал предложение красавице-итальянке во время матча ЦСКА (ФОТО, ВИДЕО)

10 "До 1991 года такой страны не было": Пушков напомнил Порошенко об историческом месте Украины

Новости наших партнеров

Собянин рассказал, как жители "хрущевок" могут получить деньги вместо новой квартиры

Опубликовано 13.05.17 11:49 Собянин рассказал, как жители "хрущевок" могут получить деньги вместо новой квартиры

Столичный мэр рассказал о результатах встречи с Общественной палатой Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что жители столичных пятиэтажек, включенных в программу реновации, смогут получить деньги вместо квартиры в новом доме. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, такая возможность обговаривалась на встрече с Общественной палатой Москвы.

"Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру ужшкммт либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры", - написал Собянин.

Как писал TopNews, в феврале 2017 года Владимир Путин поставил перед Сергеем Собяниным задачу по сносу пятиэтажек хрущевской постройки в столице и расселении их жителей в новые дома. План сноса "хрущевок" на 2017 год был утвержден в апреле, а в мае мэр Москвы подписал указ о выделении из бюджета почти 100 миллиардов рублей на программу реновации.
Другие материалы по этой теме

В список программы реновации попали 4,5 тысячи домов Москвы

Жители пятиэтажек, не попавших под реновацию, требуют сноса своих домов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга