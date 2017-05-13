Собянин рассказал, как жители "хрущевок" могут получить деньги вместо новой квартиры

Столичный мэр рассказал о результатах встречи с Общественной палатой Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что жители столичных пятиэтажек, включенных в программу реновации, смогут получить деньги вместо квартиры в новом доме. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, такая возможность обговаривалась на встрече с Общественной палатой Москвы.

"Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру ужшкммт либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры", - написал Собянин.

Как писал TopNews, в феврале 2017 года Владимир Путин поставил перед Сергеем Собяниным задачу по сносу пятиэтажек хрущевской постройки в столице и расселении их жителей в новые дома. План сноса "хрущевок" на 2017 год был утвержден в апреле, а в мае мэр Москвы подписал указ о выделении из бюджета почти 100 миллиардов рублей на программу реновации.