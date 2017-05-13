Танцор Папунаишвили сделал предложение красавице-итальянке во время матча ЦСКА (ФОТО, ВИДЕО)

Избранницей артиста стала итальянская девушка по имени Салима.

Известный российский хореограф, танцор и телеведущий Евгений Папунаишвили объявил о помолвке. Его избранницей стала итальянка, стилист по имени Салима. Пара встречается около года.

Евгений сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на матче между командами ЦСКА - за которую, к слову, Папунаишвили и болеет - и тульским "Арсеналом". В перерыве между таймами он вывел Салиму на поле и встал на одно колено.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Май 12 2017 в 2:46 PDT

"Сегодня особенный день в моей, нашей с Салимой жизни. Спасибо вам огромное за теплые поздравления! И спасибо ЦСКА за возможность осуществить мою мечту... Она сказала - да! Давно так не волновался! Я счастлив!" - написал Папунаишвили в Instagram, опубликовав фотографию кольца.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Май 12 2017 в 12:24 PDT

Известно, что Евгений уже познакомил Салиму со своими родителями, и те одобрили выбор сына.

Евгений Папунаишвили стал популярным благодаря шоу "Танцы со звездами". Его партнершами были Наташа Королева, Светлана Иванова, Глафира Тарханова, Алена Водонаева.