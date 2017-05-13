"До 1991 года такой страны не было": Пушков напомнил Порошенко об историческом месте Украины

Также сенатор раскритиковал президента Украины за "развод" с Россией.

Сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков напомнил украинскому президенту Петру Порошенко о том, что у Украины нет исторического места в составе Европы. Тем самым российский политик отреагировал на слова лидера соседней страны об "окончательном разводе" с Россией.

"Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет "историч. места в составе европ.стран", т.к.такой страны до 1991 не было", — написал он в Twitter.

Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины ужшкммт нет "историч. места в составе европ.стран", т.к.такой страны до 1991 не было. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 мая 2017 г.

Пушков предположил, что Порошенко получил алиби от западных политиков, которые не пустили его ни в ЕС, ни в НАТО.

"Закрыв перед Украиной двери в ЕС и НАТО, Запад расплатился с Киевом безвиз. режимом. Сути дела он не меняет, но дает Порошенко подобие алиби", — написал он.

Закрыв перед Украиной двери в ЕС и НАТО, Запад расплатился с Киевом безвиз. режимом. Сути дела он не меняет,но дает Порошенко подобие алиби. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 мая 2017 г.

Как писал TopNews, ранее глава Украины Петр Порошенко заявил, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина "окончательно оформила свой развод" с Россией. По мнению Порошенко, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина окончательно отходит "от Российской империи" и возвращается домой в Европу. По его словам, отныне для украинцев будут действовать три свободы: свобода движения товаров, капиталов и людей.