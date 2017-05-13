 
TOP 10

1 Глобальная кибератака по всему миру: в РФ хакеры требовали по $300 с "Мегафона", СКР и МВД

2 Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и геев в Чечне (ФОТО)

3 Скончался «фактурный злодей» из «Возвращения Будулая» и «Антикиллера» актер Юрий Шестернев

4 "До 1991 года такой страны не было": Пушков напомнил Порошенко об историческом месте Украины

5 В Израиле освободили мальчика, прожившего 14 лет взаперти

6 Ведущая Fox News заговорила по-русски, ожидая "вторжения России"

7 Экс-жена российского миллиардера отсудила у него рекордные для Британии $580 млн

8 Звездой второго полуфинала "Евровидения-2017" стал ученик Димы Билана (ВИДЕО)

9 "Вызывайте экзорциста!": соцсети рассмешило ВИДЕО национального отбора на "Евровидение" из Белоруссии

10 Сильно похудевшая Максакова удивила гостей "Евровидения" (ФОТО)

Новости наших партнеров

"Крылья Советов" - "Зенит": прогноз на матч 13.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 13.05.17 11:03 "Крылья Советов" - "Зенит": прогноз на матч 13.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Крылья Советов" - "Зенит" 13 мая 2017 читайте в обзоре TopNews.

Самарские "Крылья Советов" принимают на поле своего стадиона "Металлург" питерский "Зенит" в матче 28-го тура Чемпионата России по футболу. Начало в 16:00 мск.

"Крылья Советов" - "Зенит" 13 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч "Крылья Советов" - "Зенит" 13 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно на сайте канала. Начало в 16:05 мск.

"Крылья Советов" - "Зенит" 13 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Крылья Советов" - "Зенит" 13 мая 2017: перед матчем

"Крылья Советов" находятся сейчас на 14-м месте турнирной таблицы с 25 очками в активе. Ранее самарский клуб проиграл "Арсеналу" (0:2), сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1) и ужшкммт победил "Урал" (3:1).

"Зенит" идет на третьей позиции с 52 баллами. До этого клуб победил "Оренбург" (1:0) и "Томь" (2:0), но потерпел поражение от "Терека" (0:1).

До этого клубы встречались в 14-м туре Чемпионата России. Победу в том поединке со счетом 3:1 одержал "Зенит".

"Зенит" - "Крылья Советов" 3:1 ВИДЕО голов

"Крылья Советов" - "Зенит" 13 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Зенит" фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу гостей в среднем с коэффициентом 1,75, на ничью - 3,7, на успех "Крыльев Советов" - 5,0.
Другие материалы по этой теме

Футболисты "Зенита" отказались играть на новом стадионе из-за плохого состояния поля

«Спартак» стал чемпионом России впервые за последние 16 лет

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга