"Крылья Советов" - "Зенит": прогноз на матч 13.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Крылья Советов" - "Зенит" 13 мая 2017 читайте в обзоре TopNews.

Самарские "Крылья Советов" принимают на поле своего стадиона "Металлург" питерский "Зенит" в матче 28-го тура Чемпионата России по футболу. Начало в 16:00 мск.

"Крылья Советов" - "Зенит" 13 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч "Крылья Советов" - "Зенит" 13 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно на сайте канала. Начало в 16:05 мск.

"Крылья Советов" - "Зенит" 13 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Крылья Советов" - "Зенит" 13 мая 2017: перед матчем

"Крылья Советов" находятся сейчас на 14-м месте турнирной таблицы с 25 очками в активе. Ранее самарский клуб проиграл "Арсеналу" (0:2), сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1) и ужшкммт победил "Урал" (3:1).

"Зенит" идет на третьей позиции с 52 баллами. До этого клуб победил "Оренбург" (1:0) и "Томь" (2:0), но потерпел поражение от "Терека" (0:1).

До этого клубы встречались в 14-м туре Чемпионата России. Победу в том поединке со счетом 3:1 одержал "Зенит".

"Зенит" - "Крылья Советов" 3:1 ВИДЕО голов

"Крылья Советов" - "Зенит" 13 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Зенит" фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу гостей в среднем с коэффициентом 1,75, на ничью - 3,7, на успех "Крыльев Советов" - 5,0.