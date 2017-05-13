Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и геев в Чечне (ФОТО)

Сатирический журнал отреагировал на появившиеся во многих СМИ материалы о преследовании геев в Чечне.

Скандально известный французский еженедельник Charlie Hebdo выпустил карикатуры на Рамзана Кадырова и геев в Чечне.

Тем самым сатирики отреагировали на появившиеся недавно во многих СМИ материалы о преследовании гомосексуалистов в Чечне. Карикатуристы создали сразу несколько работ, которые подписали следующим образом: "Охота на геев открыта"; "Геи будут депортированы"; "Оттопыривать мизинчик нельзя"; "Радуга запрещена"; "Фанатам Фредди Меркьюри — расплавленный свинец в уши" и прочее. На последней карикатуре изображен Рамзан Кадыров.

#CharlieHebdo - карикатуры на ужшкммт преследование геев в Чечне

На одном из рисунков изображен Рамзан #Кадыров pic.twitter.com/6ymNtL8Hwn — Не такая как все (@crossy_ch) 12 мая 2017 г.

Ранее в ряде изданий появилась информация о массовых расправах над геями в Чечне. По данным СМИ писали, что в результате репрессий погибли три человека, сотня пострадала.

В ответ власти республики заявили, что в Чечне геев нет, поэтому и массовые расправы над ними невозможны. Рамзан Кадыров во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что информация, распространенная в СМИ, недостоверна.