"Евровидение 2017", финал 13 мая: онлайн трансляцию смотреть можно в Сети (ВИДЕО) "Евровидение 2017": где смотреть онлайн финал конкурса, состав участников и многое другое читайте в материале TopNews. "Евровидение 2017": финал 13 мая 2017 в Киеве соберет 26 участников 13 мая 2017 года в Киеве состоится финал песенного конкурса "Евровидения-2017". Мероприятие пройдет в Международном выставочном центре и начнется в 22:00 мск. По результатам первого полуфинала в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия. Второй полуфинал определил еще десятку финалистов. Ими стали конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. Публикация от Natalia Shakhova (@tatashakhova) Май 12 2017 в 8:50 PDT Сразу в финал попадают 5 представителей стран-основательниц "Евровидения": Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, а также Украина в качестве страны-хозяйки конкурса. Публикация от Mafia Rosa (@mafia_rosa) Май 12 2017 в 8:53 PDT "Евровидение 2017", финал 13 мая: состав участников 01. Израиль. IMRI – I Feel Alive 02. Польша. Kasia Moś – Flashlight 03. Беларусь. Naviband – Story of My Life 04. Австрия. Nathan Trent – Running On Air 05. Армения. Artsvik – Fly With Me 06. Нидерланды. TOG3NE – Lights and Shadows 07. Молдова. Sunstroke Project – Hey Mamma 08. Венгрия. Joci Pápai – Origo 09. Италия. Francesco Gabbani – Occidentali's Karma 10. Дания. Anja – Where I Am 11. Португалия. Salvador Sobral – Amar Pelos Dois 12. Азербайджан. Dihaj – Skeletons 13. Хорватия. Jacques Houdek – My Friend 14. Австралия. Isaiah – Don't Come Easy 15. Греция. Demy – This is Love 16. Испания. Manel Navarro – Do It For Your Lover 17. Норвегия. JOWST – Grab The Moment 18. Великобритания. Lucie Jones – Never Give Up On You 19. Кипр. Hovig – Gravity 20. Румыния. Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It! 21. Германия. Levina – Perfect Life 22. Украина. O.Torvald – Time 23. Бельгия. Blanche – City Lights 24. Швеция. Robin Bengtsson – I Can't Go On 25. Болгария. Kristian Kostov – Beautiful Mess 26. Франция. Alma – Requiem Финал, "Евровидение 2017": где смотреть трансляцию онлайн в России? Смотреть онлайн "Евровидение 2017" в России можно на официальных сайтах конкурса - Eurovision.ua и Eurovision.tv. Напомним, что "Первый канал" отказался от трансляции конкурса в связи с тем, что ранее СБУ запретила въезд на Украину российской участнице Юлие Самойловой. Кто голосует? В финале "Евровидения 2017" 13 мая, за песни 26 исполнителей будут голосовать все 42 страны-участницы конкурса. Зрители смогут отдать свои голоса с помощью SMS-сообщения с кодом страны-участницы конкурса. При этом Россия в этом году не участвует в голосовании, так как представители нашей страны не выходят на сцену конкурса. Фавориты Как писал TopNews, фаворитами "Евровидения 2017" являются представители Италии (Франческо Габбани), Португалии (Сальвадор Собраль) и Болгарии (Кристиан Костов). Публикация от ❤Team Kris Denmark❤ (@kriskostov_dk) Май 12 2017 в 8:51 PDT "Евровидение 2017", финал. Прямая трансляция 13 мая. Смотреть оналйн ВИДЕО Твитнуть Другие материалы по этой теме Названы победители второго полуфинала "Евровидения 2017" Определились первые 10 финалистов "Евровидения-2017" (ВИДЕО) Новости наших партнеров