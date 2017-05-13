"Евровидение 2017", финал 13 мая: онлайн трансляцию смотреть можно в Сети (ВИДЕО)

"Евровидение 2017": где смотреть онлайн финал конкурса, состав участников и многое другое читайте в материале TopNews.

"Евровидение 2017": финал 13 мая 2017 в Киеве соберет 26 участников

13 мая 2017 года в Киеве состоится финал песенного конкурса "Евровидения-2017". Мероприятие пройдет в Международном выставочном центре и начнется в 22:00 мск.

По результатам первого полуфинала в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия.

Второй полуфинал определил еще десятку финалистов. Ими стали конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Публикация от Natalia Shakhova (@tatashakhova) Май 12 2017 в 8:50 PDT

Сразу в финал попадают 5 представителей стран-основательниц "Евровидения": Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, а также Украина в качестве страны-хозяйки конкурса.

Публикация от Mafia Rosa (@mafia_rosa) Май 12 2017 в 8:53 PDT

"Евровидение 2017", финал 13 мая: состав участников

01. Израиль. IMRI – I Feel Alive

02. Польша. Kasia Moś – Flashlight

03. Беларусь. Naviband – Story of My Life

04. Австрия. Nathan Trent – Running On Air

05. Армения. Artsvik – Fly With Me

06. Нидерланды. TOG3NE – Lights and Shadows

07. Молдова. Sunstroke Project – Hey Mamma

08. Венгрия. Joci Pápai – Origo

09. Италия. Francesco Gabbani – Occidentali's Karma

10. Дания. Anja – Where I Am

11. Португалия. Salvador Sobral – Amar Pelos Dois

12. Азербайджан. Dihaj – Skeletons

13. Хорватия. Jacques Houdek – My Friend

14. Австралия. Isaiah – Don't Come Easy

15. Греция. Demy – This is Love

16. Испания. Manel Navarro – Do It For Your Lover

17. Норвегия. JOWST – Grab The Moment

18. Великобритания. Lucie Jones – Never Give Up On You

19. Кипр. Hovig – Gravity

20. Румыния. Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!

21. Германия. Levina – Perfect Life

22. Украина. O.Torvald – Time

23. Бельгия. Blanche – City Lights

24. Швеция. Robin Bengtsson – I Can't Go On

25. Болгария. Kristian Kostov – Beautiful Mess

26. Франция. Alma – Requiem

Финал, "Евровидение 2017": где смотреть трансляцию онлайн в России?

Смотреть онлайн "Евровидение 2017" в России можно на официальных сайтах конкурса - Eurovision.ua и Eurovision.tv. Напомним, что "Первый канал" отказался от трансляции конкурса в связи с тем, что ранее СБУ запретила въезд на Украину российской участнице Юлие Самойловой.

Кто голосует?

В финале "Евровидения 2017" 13 мая, за песни 26 исполнителей будут голосовать все 42 страны-участницы конкурса.

Зрители смогут отдать свои голоса с помощью SMS-сообщения с кодом страны-участницы конкурса. При этом Россия в этом году не участвует в голосовании, так как представители нашей страны не выходят на сцену конкурса.

Фавориты

Как писал TopNews, фаворитами "Евровидения 2017" являются представители Италии (Франческо Габбани), Португалии (Сальвадор Собраль) и Болгарии (Кристиан Костов).

Публикация от ❤Team Kris Denmark❤ (@kriskostov_dk) Май 12 2017 в 8:51 PDT

"Евровидение 2017", финал. Прямая трансляция 13 мая. Смотреть оналйн ВИДЕО