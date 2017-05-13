Курс доллара на сегодня, 13 мая 2017: Орешкин спрогнозировал ослабление рубля этим летом

ЦБ РФ сегодня поднял курс доллара и опустил курс евро.

Установленный Банком России курс доллара на 13 мая 2017 поднялся почти на пять копеек - до 57,1640 рубля. Курс евро на сегодня опустился почти 7 копеек и составил 62,0915 рубля.

Прогноз курса доллара на лето 2017 года в России: мнение экспертов

По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, рост импорта может привести к ослаблению рубля этим летом.

"Импорт товаров у нас сейчас из дальнего зарубежья растет где-то на 20-25% в начале ужшкммт года. Если тот тренд на рост импорта, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы. Конечно же, вряд ли мы увидим тот крепкий рубль, который есть сейчас при таком дефиците платежного баланса", - сказал в интервью телеканалу "Россия 24".

Как напоминает ТАСС, в минувшем апреле Минэкономразвития сообщало об ожиданиях серьезного ослабления курса рубля в ближайшие месяцы до 63-64 рублей за доллар.

Согласно базовому сценарию макропрогноза до 2020 года МЭР ожидает, что курс американской валюты на конец 2017 года составит 68 рублей, на конец 2018 года - 70,8 рубля. При этом в целевом (позитивном) варианте макропрогноза курс доллара на конец 2017 года предполагается на уровне 68 рублей, на конец 2018 года - на уровне 70,3 рубля.