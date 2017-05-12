ЦСКА - Арсенал (Тула): прогноз на матч 12.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка 28-го тура РФПЛ ЦСКА - "Арсенал" 12 мая 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

12 мая 2017 года на стадионе "ВЭБ Арена" московский ЦСКА принимает тульский "Арсенал" в матче 28-го тура Чемпионата России по футболу. Начало в 19:30 мск.

ЦСКА - "Арсенал" 12 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА - "Арсенал" 12 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:40 мск.

ЦСКА - "Арсенал" 12 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

ЦСКА - "Арсенал" 12 мая 2017: перед матчем

ЦСКА сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице с 43 баллами в активе. Отставание от лидирующего "Спартака" составляет 10 очков. В предыдущих противостояниях армейцы ужшкммт разгромили "Локомотив" (4:0), потерпели поражение от "Спартака" (1:2) и одолели "Амкар" (2:0).

Идущий предпоследним "Арсенал" (24 очка) справился с "Крыльями Советов" (2:0), потерпел поражение от "Уфы" (0:1) и переиграл "Ростов" (1:0).

До этого в РФПЛ клубы встречались в 14-м туре. Победу в той игре с минимальным счетом одержал ЦСКА.

"Арсенал" - ЦСКА 0:1 ВИДЕО голов

По словам нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, "Арсенал" вынужден цепляться за каждое очко.

"Игра будет тяжёлой. Могу представить, как немосковские команды хотят проявить себя в матчах с лидерами, тем более на таком красавце-стадионе. Наверное, для них это в сто раз приятнее, чем обыграть кого-то из своих конкурентов. Впрочем, «Арсеналу» теперь всё равно, где играть. Они вынуждены цепляться за каждое очко", - отметил он.

ЦСКА - "Арсенал" 12 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают ЦСКА фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу армейцев в среднем с коэффициентом 1,2, на ничью - 6,4, на успех "Арсенала" - 14,00.