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Гороскоп на сегодня, 13 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Опубликовано 12.05.17 17:39 Гороскоп на сегодня, 13 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Гороскоп на сегодня: что приготовили звезды 13 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Утром Овны будут полны оптимизма, но к вечеру круг ваших интересов может существенно поменяться. В это время атмосфера вокруг вас может стать неясной. Астрологи не исключают, что вы займете более гибкую и скрытную позицию или обнаружите в себе детективные способности. Сегодня неподходящий момент для начала новых дел. Не стоит смотреть ужшкммт перед сном фильмы с агрессивными сюжетами, будоражащими воображение.

Гороскоп на сегодня, Телец

Тельцы утром и днем будут склонны замечать лишь внешнюю, яркую сторону событий. Возможно, вы будете разочарованы результатами вчерашнего дня. В конце дня вас, скорее всего, начнет чаще интересовать скрытый смысл происходящего. Сегодня подходящее время для того, чтобы сделать свои планы интерактивными, внеся в них возможность альтернатив и интуитивного выбора.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Утром и днем настроение Близнецов будет ровным и позитивным. Представителям этого знака будут присущи такие качества, как общительность, дружелюбие, самообладание, любознательность. Сегодня хорошее время для общения с единомышленниками и расширения кругозора в уже выбранном направлении. На ночь глядя не думайте о неприятном и не пытайтесь наскоро поменять свои прежние планы: вы рискуете действовать под влиянием явного заблуждения.

Гороскоп на сегодня, Рак

У Раков утро может начаться с решения невыполнимых задач или с преследования слишком экстравагантных целей, а в конце дня ваше поведение станет более естественным. К вам вернутся природная психологическая гибкость и безошибочное внутреннее чутье. Сегодня подходящий момент для того, чтобы восстановить привычный ритм существования. Чтобы ускорить этот процесс, послушайте любимую музыку или поговорите по душам с другом.

Гороскоп на сегодня, Лев

В начале дня Львов будут преследовать отзвуки недавних событий. В случае, если вы не успели сделать все необходимое накануне, в эти сутки не рассчитывайте на многое: попытка реабилитироваться и взять реванш вряд ли станет удачной. В конце дня возможны беспокойства, связанные с тонкостями сексуальной жизни или психологического взаимодействия с кем-либо. Сегодня избегайте подозрительности и не поддавайтесь тайной ревности.

Гороскоп на сегодня, Дева

Сегодня утром Дев ждет скорее подчиненное, чем лидирующее положение, но это не помешает вам увлеченно заниматься интересным делом. Ближе к вечеру обстоятельства изменятся и дадут представителям этого знака новую пищу для размышлений. Чтобы извлечь из вечерних событий максимальную пользу, постарайтесь проникнуть в тайны партнёра или разгадать его скрытые мотивы. Возможно, сегодня вам придётся стать посредником или вывести кого-то на чистую воду.

Гороскоп на сегодня, Весы

Весы могут смело посвятить утренние и дневные часы отдыху в интересном обществе. В конце дня лучше принять меры по профилактике недомоганий вместо их лечения в запущенном состоянии. Сегодня не прибегайте к врачебной помощи, если сомневаетесь в квалификации, аккуратности и чистоплотности медперсонала. Будьте особенно осторожны, принимая обезболивающее или седативное средство.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Утром Скорпионов, скорее всего, ждет необходимость наведения порядка в квартире. Момент подходит для того, чтобы прояснить отношения с родителями или друзьями. Вечерние часы пробудят ваше воображение и начнут склонять к богемному образу жизни. Вас может до поздней ночи увлекать психология, литературное творчество, фотодело, киноискусство, любовная интрига, просмотр фильмов или прослушивание музыки.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Утром и днем Стрельцы могут буквально пропасть у друзей, "зависнуть" в Интернете или заняться каким-то необычным делом.  Ближе к вечеру ситуация изменится, а эмоциональная реакция на происходящие вокруг события станет более острой. В конце дня старайтесь не ввязываться в сомнительные дела и держите под контролем воображение. Смутные догадки и подозрения не делайте сегодня поводом для открытой ссоры с домочадцами.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Утром и днем Козероги будут склонны мыслить рационально и последовательно. Вечером возрастёт ваша проницательность, эмоциональная восприимчивость и впечатлительность, но также может усилиться недоверчивость по отношению к некоторым людям и источникам информации. Возможно, сегодня вы столкнетесь с загадочными фактами или секретными материалами, получите странное предложение или письмо интригующего содержания.

Гороскоп на сегодня, Водолей

В начале дня главным условием комфортного самочувствия Водолеев станет естественность поведения. Сегодня чтобы упорядочить отношения с окружающими людьми и восстановить мир в собственной душе, вам будет достаточно никому не подражать и оставаться собой. Вечером на первый план могут выйти тонкие психологические нюансы ситуации, а также ее тайная финансовая подоплёка. Мелочи могут временно заслонить от вас истину.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Искренность, проявленная Рыбами сегодня, может стать проблемой. Днем общайтесь с друзьями, которым всецело доверяете. Вечер оживит вашу природную склонность к фантазиям, секретам и интригам. Избегайте нервозности и суеты, а противостояние с другими людьми не превращайте в тайную борьбу. Перед тем как лечь спать, стоит расслабиться и подумать о приятном. В противном случае ваш сон будет неглубоким и тревожным.
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