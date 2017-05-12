Ученые назвали главную опасность суши и роллов

Гастроэнтерологи из Португалии связали популярность суши с распространением паразитарных инфекций.

Португальские гастроэнтерологи заявляют об увеличении количества случаев паразитарных заболеваний из-за употребления блюд японской кухни, соответствующее исследование было опубликовано в журнале BMJ Case Reports. Выдержки из него приводят "Известия".

В статье специалисты описали один из показательных клинических случаев, произошедший с 32-летним мужчиной. Как сообщается, он обратился к врачам с лихорадкой, длившейся в течение нескольких дней, рвотой и болями в животе.

Анализ крови указал ужшкммт на наличие воспалительного процесса в организме. Врачи не сразу смогли определить причину недомогания, но после рассказа пациента о том, что он недавно ел суши, специалисты заподозрили паразитарное заболевание анизакидоз, которое вызывается личинками нематод семейства Anisakidae. Они попадают в организм вместе с сырой или слабосоленой морской рыбой.

После решения провести эндоскопический осмотр, врачи обнаружили в желудке мужчины личинку червя-паразита. Эндоскопия выявила огромное количество личинок, копошившихся в его пищевом тракте. После того как врачи очистили организм пациента от паразитов, симптомы довольно быстро прошли. После удаления нематоды состояние здоровья пациента улучшилось, отмечает "Газета.ру".

Авторы статьи призывают коллег обращать пристальное внимание на пациентов с жалобами на боль, тошноту и рвоту, которые недавно ели суши. Рост популярности японской кухни совпал с ростом количества случаев заражения паразитами, которое может приводить к перфорации органов, кровотечениям, перитониту и гибели от анафилактического шока. Ранее такие случаи были редки, потому что рыба, как правило, подвергается термической обработке, которая убивает паразитов, но при приготовлении суши часто используется сырая рыба, которая может быть заражена.