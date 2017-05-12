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Астронавты НАСА на МКС начали выход в открытый космос (ВИДЕО)

Опубликовано 12.05.17 16:56 Астронавты НАСА на МКС начали выход в открытый космос (ВИДЕО)

У астронавтов НАСА обнаружились проблемы со скафандром для выхода в открытый космос.

Американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер начали  выход в открытый космос для проведения работ на поверхности Международной космической станции. Прямую трансляцию выхода ведет NASA своем сайте, передает ТАСС.

Первой шлюзовую камеру покинула Уитсон примерно в 16:15 мск.

Первоначально операция планировалась на более раннее время, но была задержана из-за небольшой утечки воды из системы охлаждения скафандра Фишера. Это не помешало осуществлению ужшкммт планов, однако добавило работы другому члену экипажа МКС, астронавту Европейского космического агентства Тому Песке, который помогал коллегам подготовиться к выходу за пределы станции. Ему пришлось раньше времени отсоединить кабель, который связывал скафандр Фишера с системами жизнеобеспечения внутри американского модуля Quest, а затем убедиться, что утечка не будет представлять никакой проблемы, когда астронавты вернутся обратно внутрь станции.

Утечка произошла в присоединенном кабеле, по которому осуществляется охлаждение, электропитание и связь с астронавтом, когда он надевает скафандр, но еще находится на станции перед выходом в открытый космос. Этот кабель отсоединяется, когда астронавты переходят в шлюзовую камеру и оказываются на автономном жизнеобеспечении скафандров для работы за бортом станции. Поскольку в кабеле, который использовался Фишером, обнаружились неполадки, то к его скафандру, пока он находился внутри МКС, периодически подключали кабель от скафандра Уитсон.

Для 57-летней Уитсон, обладательницы рекорда по продолжительности пребывания американских астронавтов в космосе, нынешний выход будет уже девятым по счету, а для 43-летнего Фишера - первым.

Ранее сообщалось, что в рамках выхода в открытый космос, который должен продлиться 6,5 часов, астронавтам предстоит заменить бортовой блок с электронной аппаратурой, зачехлить стыковочный адаптер, а также установить камеру высокого разрешения и беспроводные антенны.
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