Трамп припугнул в Twitter уволенного им главу ФБР

Между тем, СМИ выяснили, что Трамп трижды пытался узнать у теперь уже бывшего главы ФБР свой статус в деле о расследовании о возможном вмешательстве РФ в американские выборы.

Американский президент США Дональд Трамп предостерег уволенного директора ФБР Джеймса Коми от "слива" в прессу информации об их разговорах.

"Джеймсу Коми лучше надеяться, что "записей" наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать (записи – прим.) прессе!" — написал Дональд Трамп в своем Twitter.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2017 г.

Отметим, что Дональд Трамп также заявил, что не давал указаний отправленному в отставку главе ФБР Джеймсу Коми прекратить расследования против него. Президент США признал в интервью телеканалу NBC в четверг, 11 мая, что трижды спрашивал у Коми, не является ли он ужшкммт фигурантом расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы. На это тогдашний руководитель ФБР, по словам Трампа, ответил отрицательно.

Также в своем интервью NBC Трамп указал, что Россия никак не повлияла на итоги президентских выборов в США. По его словам, ни он сам, ни проведенная им кампания никак не связаны с Москвой. При этом президент подчеркнул, что хочет скорейшего расследования подозрений на этот счет.

"Если Россия пыталась вмешиваться в выборы, то это ужасная вещь, и я хочу разобраться в ней до конца", - сказал он, опровергнув сообщения о своих бизнес-связях с Россией.

Как отмечает Deusche Welle, признание Трампа в том, что он интересовался своим статусом в деле в ходе расследования ФБР поднимает вопросы, насколько корректно и этично вел себя глава государства по отношению к руководителю разведслужбы. Президенты США обычно категорически избегают не только вмешиваться в ведущиеся расследования, но и даже комментировать их, отмечает правовед Лоуренс Трайб. В свою очередь, ФБР, как правило, не подтверждает даже существование дел, касающихся вопросов контрразведки.

По мнению эксперта издания, если глава бюро действительно ответил на вопрос Трампа, это было "немыслимо неэтично и непрофессионально в этой ситуации" и являлось нарушением правил министерства юстиции.

Как писал TopNews, о неожиданном увольнении Джеймса Коми с поста главы ФБР стало известно 9 мая.