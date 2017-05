Трамп припугнул в Twitter уволенного им главу ФБР

Американский президент США Дональд Трамп предостерег уволенного директора ФБР Джеймса Коми от "слива" в прессу информации об их разговорах.

"Джеймсу Коми лучше надеяться, что "записей" наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать (записи – прим.) прессе!" — написал Дональд Трамп в своем Twitter.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!