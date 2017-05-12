Сильно похудевшая Максакова удивила гостей "Евровидения 2017"

Певица рассказала о планах на участие в музыкальном конкурсе и назвала своих фаворитов "Евровидения".

Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова появилась на конкурсе "Евровидение 2017" в Киеве. Оперная пришла на конкурс вместе с журналистом «МК» Артуром Гаспаряном.

Оказалось, что после убийства Вороненкова Максакова похудела на 16 кг. Она осталась жить в Киеве и принимает гостей из Москвы. При этом на самом "Евровидении" она порадовалась за участника от Болгарии Кристиана Костова.

"Вообще-то я впервые на этом конкурсе, хотя он проходил и в Москве, и в других городах, где я могла бы теоретически находиться. Тем ужшкммт не менее, это в первый раз, что я пришла воочию посмотреть, как же оно происходит. Очень порадовалась за "нашего" болгарина (Кристиана Костова). Он заслуженно вышел в финал. Я знаю, что он москвич, что еще на детском "Голосе" наставником у него был Дима Билан, и в таком продолжении карьеры этого юноши есть некий символический знак судьбы, учитывая, какую роль в жизни самого Билана сыграло "Евровидение", - рассказала артистка.

По словам певицы, также ей понравился ирландец Брайан Мюррей, но он не прошел в финал.

Максакова призналась, что продолжает работать, готовить альбом, находится "практически в двух шагах от "Евровидения", и продолжает вспоминать о своем муже.

"Я очень ждала весну в Киеве. Не думала, конечно, что эта весна принесет мне столько личного горя, но к городу это не имеет никакого отношения, он прекрасен, как всегда… Но жизнь продолжается", - отметила она.