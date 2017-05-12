СМИ узнали о провале попытки создания российского поисковика "Спутник"

Поисковая система «Спутник», которую «Ростелеком» запустил весной 2014 г., не стала популярной. Теперь проект должен быть либо закрыт, либо переориентирован на другие задачи, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к компании, и знакомые сотрудников «Ростелекома».
Как технический проект «Спутник» состоялся, но как популярный в рунете поисковик – нет. По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета. В апреле число переходов со «Спутника» на другие сайты рунета составило 100 823. У самых популярных поисковиков – «Яндекса» и Google миллиарды переходов. Доля «Яндекса» в апреле составила 54%, Google – 40,8%, Mail.ru – 4,4%, фиксирует LiveInternet.
Компания примет ужшкммт решение до 1 июня. Полностью закрыть сервис оператор скорее всего не решится, считает собеседник газеты: «Спутник» изначально позиционировался как национальный поисковик, ликвидировать такой проект неправильно.
Планы развития «Спутника» сейчас пересматриваются, подтвердил представитель «Ростелекома» Андрей Поляков: «Необходимо будет внести коррективы, соответствующие действительности».
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Спутника» в 2015 г. составила 136,6 млн руб., убыток – 150,5 млн руб. Первоначальные инвестиции в проект составили $20 млн, общие вложения «Ростелеком» не раскрывает. Основной задачей «Спутника» было «стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства», заявляла компания. Поисковик сразу же был снабжен несколькими сервисами, которые помогали пользователям найти официальную информацию, госуслугу, адрес государственных учреждений. Также планировалось интегрировать «Спутник» с платежными системами и технологиями, разработанными другими компаниями. С тех пор сервисов не прибавилось, но у «Спутника» появился собственный браузер.