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Из-за картинки с Родиной-матерью на сайте Навального возбудили дело о реабилитации нацизма

Опубликовано 12.05.17 15:08 Из-за картинки с Родиной-матерью на сайте Навального возбудили дело о реабилитации нацизма

ФБК заявил о возбуждении дела о реабилитации нацизма из-за коллажа. В Волгограде следователи пришли с обысками к соратнику Навального.

Сторонники Навального заявили, что в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье «реабилитация нацизма» за публикацию фотографии монумента «Родина-мать» с раскрашенными в зеленый цвет руками и лицом.

Как сообщил V1.ru руководитель федерального избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков, в доме у координатора штаба оппозиционного блогера в Волгограде Алексея Волкова идет обыск. Он отметил, что поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация изображения «Родины-матери» с зелеными лицом и рукой.

"Картинку ужшкммт кто-то запостил в наш паблик, ее репостнул модератор группы, – пояснил Волков. – Мы увидели это, всех наказали, картинку удалили, публично извинились. Но СМИ, в том числе государственные медиа, ее активно растиражировали, Соловьев и Киселев ее показывали в своих эфирах. Но, если она оскорбительная, то зачем вы так делаете? У нас часто бывает, что сажают за репосты каких-то экстремистских картинок и материалов. А в данном случае главными распространителями этой картинки были, я считаю, государственные медиа".

Леонид Волков добавил, что, несмотря на обыск в доме координатора волгоградского штаба Навального, работа штаба не парализована.

Позднее Леонид Волков объяснил в своем Facebook: «Пришли с обыском по делу, которое Управление СК по Волгоградской области возбудило по ст. 354.1 «Реабилитация нацизма», по п. 3 этой статьи: «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично».

Он также заявил, что, по его мнению, действительным оскорблением ветеранов и всех граждан России является не эта картинка, а аварийное состояние монумента «Родина-мать». «Мы-то картинку давно удалили, а вот выделит ли «Единая Россия» деньги на ремонт памятника, остается вопросом», — добавил оппозиционер.

В СУ СКР по Волгоградской области тем временем информацию о возбуждении уголовного дела по факту публикации оскорбительного изображения «Родины-матери» сторонниками Навального не подтвердили. Не подтвердили информацию и в ГУ МВД по Волгоградской области.
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