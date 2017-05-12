"Не интересует!": Боярский прокомментировал внесение в базу данных "Миротворца"

Актер и музыкант Михаил Боярский внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Российский актер и музыкант Михаил Боярский пополнил базу скандального украинского сайта "Миротворец" из-за незаконного, по мнению украинских силовиков, пересечения государственной границы Украины и участия в развлекательных мероприятиях в Крыму. Кроме этого Боярского обвиняют в "открытой поддержке агрессии России в отношении Украины", пишет "РГ".

Таким образом, его имя в черных списках "Миротворца" теперь стоит рядом с именами российских артистов Дмитрия Билана, Дианы Гурцкой, Юрия Лозы, Валерия Леонтьева, Сергея Шнурова, Стаса Пьехи, Бьянки, Юлианны Карауловой, Михаила Шуфутинского, Ирины Аллегровой, рэпера Басты, певицы Нюши. На днях в эти списки также были включены эстрадные артисты Григорий Лепс, Катя Лель, Вячеслав Малежик, актеры Дмитрий Харатьян ужшкммт и Дмитрий Певцов.

Сам Михаил Боярский наотрез отказывается комментировать эту новость. Как любой разумный человек - он не потакает всяким глупостям.

"Конечно, нам было важно узнать реакцию на это самого «мушкетера». Михаил Сергеевич долго не брал трубку, как чувствовал, что речь пойдет о вещах ему не интересных. Наконец, отозвался: "Нет, это я не комментирую, - резко ответил обычно вежливый и терпеливый Боярский. – С прошедшими вас праздниками, всего доброго!", - пишет "КП".