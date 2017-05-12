В Москве водитель BMW избил женщину и отказался признать свою вину (ВИДЕО)

При этом адвокат агрессивного автолюбителя пригрозил потерпевшей уголовным или административным преследованием.

Накануне в Москве произошел скандальный инцидент во время которого водитель BMW X5 сначала не пропустил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, а затем напал на нее и избил.

Все случилось на улице Плющиха в центре столицы, когда пострадавшая отводила маленьких сына и дочь в школу. По словам женщины, после инцидента дети перенесли серьезное потрясение: "Вчера после ужшкммт первого урока мне позвонила учительница дочки. Говорит, что ее вырвало из-за стресса. А сын теперь все время держит меня за руку и повторяет: "Мама, этот дядя нас чуть не сбил!"

Агрессивный водитель был задержан правоохранителями. Сам он утверждает, что не наносил никаких ударов и не угрожал потерпевшей.

"Вчера была очная ставка. Задержанный передо мной не извинился. Показания мои он подтверждает частично. По его словам побои мне он не наносил. Убийством не угрожал. Бранные слова подтверждает, однако, что именно говорил не помнит. Возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ „Побои“. Что меня поразило — человек вез в машине ребенка! Своего. Тоже школьницу. То есть, в момент нападения ребенок его был с ним в машине», — рассказала потерпевшая Мария Моисеева в своем Facebook.

При этом адвокат задержанного пригрозил женщине, что на нее якобы тоже "обязательно заведут статью" по уголовному или административному делу, не уточнив при этом, по какому поводу.

В свою очередь, следствие просит арестовать водителя BMW. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.