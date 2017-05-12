По словам Юрия Рыбчинского, на бюджет нынешнего конкурса "Евровидение 2017" можно было провести три подобных мероприятия.

Царящая на нынешнем песенном конкурсе "Евровидение 2017" коррупция возмутила председателя украинского жюри "Евровидения" поэта Юрия Рыбчинского. Свое возмущение уровнем коррупции при организации мероприятия он выразил в интервью изданию "Зеркало недели".

"И, конечно, меня возмущает еще один факт. Не могу об этом молчать. Это то, что за нынешний бюджет "Евровидения" можно было бы провести три подобных конкурса", — заявил он, посетовав на бездействие ужшкммт прокуратуры.

По словам Рыбчинского, прошедший в прошлом году в Стокгольме конкурс обошелся властям в 9 миллионов евро, а в Эстонии, по его словам, на "Евровидение" потратили 12 миллионов евро. При этом украинские суммы, как отметил председатель жюри страны-хозяйки конкурса, "многим странам даже не снились", хотя для конкурса даже не строили концертных залов, "а в монопольном зале "Украина" — совершенно дикая аренда".

"Нищий народ в Европе и самое дорогое "Евровидение"", — подчеркнул он.

По некоторым данным, бюджет "Евровидения 2017" в Киеве составил около 23,5 миллиона евро.

Ранее TopNews писал о том, что Юрий Рыбчинский назвал "Евровидение 2017" "театром абсурда".