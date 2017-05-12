Ответчиком по громкому делу является бывший владелец "Нортгаза" Фархад Ахмедов.

В Великобритании Лондонский суд постановил выплатить рекордную для Соединенного Королевства компенсацию бывшей жене российского миллиардера в размере 453 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 584 млн долларов.

Как сообщает BBC, суд не разглашает имена участников процесса, но известно, что ими являются 61-летний нефтегазовый магнат, выходец из Кавказа, и 41-летняя уроженка Восточной Европы. Супруги познакомились и поженились в Москве, у них родилось двое сыновей. Последние годы семья проживала в Великобритании.

После развода, согласно ужшкммт постановлению суда, женщина получит от своего бывшего супруга 41,5% от семейных активов. При этом судом были отвергнуты заявления бизнесмена о том, что он сделал более существенный вклад в благосостояние семьи, продав долю в российской компании за 1,3 миллиарда долларов и купив затем двоим сыновьям квартиры в элитном районе Лондона за 37 и за 9 миллионов долларов. В свою очередь, бывшая супруга утверждала, что совместно нажитое состояние оценивается почти в 1 миллиард 300 миллионов долларов, но мужчина настаивал на том, что сделал состояние еще до вступления в брак.

Позднее выяснилось, что ответчиком по этому делу является экс-владелец "Нортгаза" Фархад Ахмедов. Как сообщает RNS, бизнесмен сам подтвердил эту информацию и назвал решение лондонского суда экспроприацией его капитала в Великобритании.

"Это возмутительное злоупотребление английской правовой системой со стороны моей бывшей жены и ее адвокатов, которые эффективно его используют с целью вымогательства. Несмотря на ее многочисленные любовные связи, я всегда заботился о моей бывшей жене как матери моих детей и давал ей возможность жить как королеве", — говорится в заявлении Ахмедова, которое приводит азербайджанский портал Haqqin.

В своем заявлении Ахмедов указывает, что "данная выплата является удивительной, поскольку присуждена через 17 лет после того, как супружеская пара развелась в России в качестве российских граждан".

"Серьезные проблемы, с которыми сталкивался Ахмедов в Сибири, приводили к тому, что он редко мог навещать свою семью. Его жена не проявляла никакого интереса к его работе и отказывалась ездить с ним в Россию. В 2000 году Татьяна Ахмедова призналась, что завела роман с несколькими мужчинами. После этого откровения Ахмедов подал на развод в ЗАГС в Москве. Ахмедова уклонялась от участия в разбирательстве по делу о разводе, и брак был расторгнут", — подчеркивается в заявлении, которое публикует Haqqin.

Отмечается, что в 2012 году экс-супруга "тайно подала новое ходатайство о разводе в Высокий суд Лондона". Также известно, что ответчик передал бывшей жене по имени Татьяна дом в Сент-Джордж Хилл стоимостью 20 млн фунтов стерлингов. Также суд обязал его купить женщине еще один дом в Лондоне за 40 млн фунтов стерлингов и выплатить 28 млн фунтов стерлингов на покупку недвижимости на Лазурном берегу Франции.

Согласно вердикту лондонского суда Татьяна Ахмедова должна пожизненно получать от экс-супруга по 5 млн фунтов стерлингов в год, она оставит себе автопарк Maybach, McLaren и Aston Martin V, а также коллекцию дробовиков Holland and Holland, предметов искусства и антиквариата.