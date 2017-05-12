СМИ узнали о риске взрыва на борту самолета президента США

Самолету президента США из-за ошибки техников нанесен ущерб в $4 млн.

Механики компании Boeing при обслуживании "борта номер один", предназначенного для передвижения президента США, повредили одну из систем самолета, чем создали угрозу пожара, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN и итоги федерального расследования.

Инцидент произошел между 1 и 10 апреля 2016 года, когда один из двух специально оборудованных Boeing 747-200B президентского флота проходил техническое обслуживание на предприятии компании в Сан-Антонио (штат Техас).

Следствие установило, что механики при проверке кислородной ужшкммт системы самолета использовали ненадлежащие инструменты, что вызвало ее загрязнение. Неисправность могла привести к пожару или даже взрыву во время полета.

Ущерб, нанесенный президентскому самолету, оценивают в четыре миллиона долларов. В Boeing сообщил, что провели необходимый ремонт за свой счет.

Самолет VC-25 является особой версией лайнера Boeing 747, предназначенной для использования высшим руководством США. Всего было произведено два самолета подобной модификации. Оба они поступили на службу в ВВС США в 1990 году. На борту лайнеров есть кухня, медицинское оборудование, система связи и склад продовольствия. Самолеты, кроме того, имеют особую защиту на случай ядерной войны, отмечает РБК.

Ранее, 10 мая, стало известно, что Boeing приостановил испытательные полеты новых самолетов 737 MAX из-за возможных проблем с двигателями. О возможных неисправностях авиастроительную корпорацию уведомила компания CFM International, производящая двигатели. После того как информация об этом была обнародована, стоимость акций Boeing упала на 1,7%.