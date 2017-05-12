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В Израиле освободили мальчика, прожившего 14 лет взаперти

Опубликовано 12.05.17 11:12 В Израиле освободили мальчика, прожившего 14 лет взаперти

14-летний мальчик, живший в городе Хадера, выходил на улицу один-два раза в месяц, в основном, ночью.

Израильские полицейские освободили 14-летнего мальчика, которого с рождения родители держали взаперти. По информации радио армии Израиля, подростка выводили из дома во двор один или два раза в месяц, чаще всего — ночью. Иногда его держали в клетке на балконе, пишет Лайф.

Первым тревогу забили соседи семьи, которые почувствовали неприятный запах из квартиры и увидели мальчика в окне. По их словам, ребёнок ужшкммт был похож на "зомби из фильма ужасов".

В настоящий момент родители мальчика — каждому из них около 60 лет — арестованы. Полицейским они рассказали, что почти не давали появляться сыну на улице из-за опасений о его здоровье. При этом о существовании ребёнка не знали даже местные власти.

Родители ребенка приехали в Хадеру из России в 2009 году. О том, что у них родился ребенок, они не уведомили власти. В школу мальчик не ходил.
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