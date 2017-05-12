Ученые обнаружили причину анорексии

Специалистам удалось выяснить причины нервной анорексии.

Группа американских, шведских, британских и немецких ученых обнаружила возможную генетическую причину нервной анорексии.

"Мы идентифицировали один значительный геномный локус для нервной анорексии на двенадцатой хромосоме, на участке, связанном с диабетом первого типа и аутоиммунными нарушениями", — цитирует Lenta.ru соавтора исследования Синтия Були из Каролинского института (Швеция) со ссылкой на западные СМИ.

По словам ученого, расстройство приема пищи оказалось "генетически связанным с нейротизмом и шизофренией, что ужшкммт подтверждает идею о том, что анорексия является психическим заболеванием". Авторам работы удалось обнаружить и сильные генетические корреляции расстройства с различными метаболическими особенностями, в частности, индексом массы тела и регуляцией инсулина и глюкозы.

В своей работе специалисты проанализировали данные о 3495 пациентах с нервной анорексией и 10982 здоровых людей; с авторами сотрудничало более 220 ученых и медиков.

В будущем исследование планируется продолжить на еще большей выборке. По мнению ученых, подход к нервной анорексии как к заболеванию, одновременно связанному с психическими и метаболическими нарушениями, позволит эффективнее бороться с ним.