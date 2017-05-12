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Уфологи нашли на Луне древний «танк» пришельцев (ВИДЕО)

Опубликовано 12.05.17 10:02 Уфологи нашли на Луне древний «танк» пришельцев (ВИДЕО)

Исследователи внеземных цивилизаций из компании Secure Team 10 обнаружили таинственный объект на одном из снимков Луны, сделанных NASA.

Уфологи из команды Secure Team 10 обнаружили "танк" на одной из лунных фотографий НАСА. "Представители НАСА скрывают от нас правду об инопланетянах", — в очередной раз заявили исследователи космоса, передают "Вести".

Уфологи опубликовали видео, на котором запечатлен расположенный на Луне странный объект квадратной формы.

"Он очень напоминает танк. Представьте, как эта техника выглядит сверху, и вы заметите поразительное сходство между лунным танком ужшкммт и земным", — говорят уфологи.

Ранее уфолог Тайлер Глокнер заявил, что на Луне имеются сооружения, которые не могут иметь природное происхождение. Эксперт изучил снимки с «задней» поверхности Луны и обнаружил странные объекты, напоминающие часть стены или какого-то другого сооружения. По мнению уфолога, эти объекты обрамляют вход в подземный тоннель. Кроме того, рядом с этим местом лунный грунт имеет нетипичную структуру. Это может быть свидетельством того, что его обрабатывали, отмечает Мир24.
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