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"Давайте творить мир!": Трамп попытался поменять Россию и Украину

Опубликовано 12.05.17 09:30 "Давайте творить мир!": Трамп попытался поменять Россию и Украину

Трамп выложил фото с Лавровым и Климкиным и призвал строить мир.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter фото со встреч с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным, снабдив их призывом к миру, передает "Интерфакс".

 

"Вчера, в один день, у меня были встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным", - написал Трамп, добавив подпись "Давайте мириться". На одной из фотографий Трамп стоит рядом с Лавровым, на другой глава США сидит за своим рабочим столом в Овальном кабинете, а Климкин, опершись на стол руками, стоит рядом.

Ранее в США разгорелся ужшкммт скандал в связи с фотографиями со встречи Трампа и Лаврова, которые опубликовала российская сторона. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на собственные источники, что для Вашингтона это стало неожиданностью. Позже представитель Белого дома заявила, что работа фотографов и публикация снимков была проведена в полном соответствии с протоколом.

В интервью телеканалу NBC News Трамп также выразил уверенность в том, что встреча с Лавровым может стать шагом к миру в Сирии и на Украине. "Я думаю у нас была отличная беседа", - сказал он.
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