Гороскоп на сегодня, 12 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Гороскоп на сегодня по всем знакам Зодиака: что приготовили звезды 12 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Овны сегодня не будут мелочиться. Представители этого знака смогут просадить целое состояние ради того, чтобы получить удовольствие или провести оригинальный эксперимент. В этот день у вас есть шанс на долгий срок обзавестись надёжными единомышленниками. Чтобы отношения с ними оставались прочными и устойчивыми, стройте их на искренней симпатии, дружбе и взаимной ужшкммт ответственности, а не на погоне за материальный выгодой.

Гороскоп на сегодня, Телец

Главная задача Тельцов на сегодня - получить от жизни все, что можно, но при этом не переоценить свой личный потенциал. В противном случае энтузиазм и вера станут заразительным примером для других, но слишком трудным испытанием для вас. Астрологи советуют не зацикливаться на одном лишь взятии новых высот. Используйте любую возможность для того, чтобы сохранить имущество и закрепить свои материальные позиции.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Сегодня Близнецы надёжно защищены от неожиданностей. Если вы компанейский человек, то можете не удержаться от участия в масштабном коллективном мероприятии. Однако здравый смысл и накопленный жизненный опыт вовремя подскажут вам, как выйти из игры, никого не обидев и не потеряв ни одного из своих преимуществ.

Гороскоп на сегодня, Рак

Любая чрезмерность и экстравагантность Раков может стать для шагом к кризису. Постарайтесь вовремя отдавать себе отчет в происходящем и умейте дать задний ход, пока ещё не поздно все исправить. В это время вы можете стать жертвой собственного человеколюбия или чужого авантюризма. Звезды не советуют вам слишком активно поддаваться любви к экзотическим нововведениям или пристрастию к иностранной кухне.

Гороскоп на сегодня, Лев

Львов в этот день можно легко подтолкнуть к демонстрации своих способностей и амбициозности. Если задеть самолюбие представителей этого знака или поставить под сомнение финансовую состоятельность, то Львы сами выйдут к барьеру. Прежде чем тратить силы или деньги, поищите более простое, красивое и экономичное доказательство своей успешности. Скорее всего, рядом с вами сегодня обязательно найдется здравомыслящий опытный друг, готовый подсказать наилучший выход.

Гороскоп на сегодня, Дева

Сегодня природный инстинкту Девы может помочь другим принять более масштабную или не совсем привычную форму. Возможно, вы добровольно возьмете на себя целую систему обязательств (особенно если имеете в выбранном деле опыт). В то же время звезды не советуют вам отказываться от незнакомых функций, способных расширить ваш кругозор. Освойте рецепт нового блюда или создайте оригинальный программный код.

Гороскоп на сегодня, Весы

Сегодня в поведении Весов органично сочетаются сдержанность и дружелюбие, а модные тенденции вы легко уравновесите нестареющей классикой. Стоит представителям этого знака захотеть, и вы станете совершенством, а для окружающих - предметом зависти. Но и вам не чуждо ничто человеческое. Под влиянием друзей, детей или объекта чувств, а также стечения необычных обстоятельств вы можете изменить своим принципам и пойти на эксперимент.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Домашняя обстановка Скорпионов может стать многолюдной, непринужденной, необычной или торжественной. Возможно, обстоятельства начнут подталкивать вас к гурманству, расточительности и свободным взглядам. Однако это лишь одна сторона медали, и звезды не советуют вам забывать про вторую. Она заключается в том, чтобы в любой ситуации мыслить рационально, оставаться верным хорошим манерам, стилю и чувству меры.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Стрельцов сегодня могут позвать в гости или на какое-либо мероприятие. Пребывание в шумной компании случайных людей может казаться вам интересным, пока вы не растратили деньги и не пресытились удовольствиями. Не исключено, что покинуть такое общество вас заставит состояние здоровья. Если вы дорожите своими ресурсами и привязаны к прошлому, предпочтите авантюре с непредсказуемым исходом встречу со старыми друзьями.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Представителям этого знака в этот день могут понадобиться дополнительные средства на собственные удовольствия, на нужды или игры детей. Не исключено также, что вы захотите отдохнуть в престижном месте или удовлетворить оригинальный каприз любимого человека. К счастью, природный здравый смысл вам не изменит, вы сумеете сохранить рациональный подход к материальным делам. Чёткий план поможет вам уложиться в имеющийся бюджет.

Гороскоп на сегодня, Водолей

У Водолеев сегодня все зависит от правильного баланса между прогрессом и традициями, гордостью и смирением, смелостью и умеренностью. Верность правилам хорошего тона и стандартным сценариям общения обеспечит вам покой, но может лишить вас шансов на обновление собственной жизни. Непомерные аппетиты и слишком развитое самолюбие способны подтолкнуть вас к новым достижениям, но одновременно сделают вас уязвимее.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Чтобы Рыбы не отстали от жизни, им предстоит играть по чужим правилам. Командный дух и групповые в ценности это время могут оказаться гораздо важнее, чем ваши или чужие индивидуальные потребности. Не исключено, что вам придётся принести себя в жертву интересам своего сообщества. Ваши затаенные надежды - например, на прочную дружбу с кем-то - могут оказаться преувеличенными.