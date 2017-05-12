Какой сегодня праздник: 12 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник День Кизических мучеников

Сегодня, 12 мая, также отмечается Международный день медицинских сестер и День экологического образования.

Какой праздник сегодня, 12 мая 2017: Международный день медицинских сестер

Традиционно во всем мире 12 мая отмечается День медицинских сестер. В этот день принято поздравлять представительниц этой профессии и благодарить за их непростой труд.

День медсестер приурочен ко дню рождения знаменитой англичанки Флорэнс Найтингейл, которая является основательницей первой в мире службы сестер милосердия, организованной в период Крымской войны.

В тяжелые военные годы ужшкммт был сформирован устойчивый стереотип о том, что медсестра идет и в воду, и огонь ради спасения раненых на поле боя, она выносит их, ухаживает, стоит у операционного стола, помогая докторам.

Сам праздник справляется уже более 150 лет, однако официально его приняли только в 1974 году. Тогда же был сформирован Международный совет медсестер. Сегодня в него входят представительницы из 141 стран.

День экологического образования

12 мая в России, а также ряде других стран бывшего СНГ, отмечается праздник – День экологического образования, который является главным показателем актуализации экологических знаний во всех областях человеческой деятельности. Учрежден праздник в 1991 году по инициативе директивы ООН, с тех пор он ежегодно отмечается 12 мая.

В этот день во многих городах нашей страны проводятся различные просветительские акции, целью которых служит привлечение внимания людей к экологическим проблемам.

Какой церковный праздник сегодня, 12 мая 2017: День Кизических мучеников

В народе 12 мая вспоминают девять Кизических мучеников, пострадавших за веру в третьем столетии. Все они были схвачены язычниками и после долгих и мучительных пыток мученики так и не отказались от Христа, за что и были казнены. Позднее в честь этих святых христиане воздвигли храм, а их мощи, перевезенные с места захоронения, стали чудотворными.

По народному поверью, Кизические мученики избавляют от боли и других телесных недугов, поэтому этот день на Руси считали целительным. Чтобы излечить больных, над их головами читали специальный заговор. Существовало и другое заклинание, оберегающее всех членов семьи от девяти напастей.

Кроме того, в этот день люди выходили на перекресток и вставали лицом к ветру, чтобы тот "унес" с собой все проблемы прочь, а сны, которые снились в ночь на 12 мая, считались пророческими.