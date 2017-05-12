"К ноге. Хороший Климкин": в Сети высмеяли позу главы МИД Украины у стола Трампа (ФОТО)

Комментаторы сравнивали кадры с встреч Лаврова с Трампом и Климкина с американским лидером.

Глава МИД Украины Павел Климкин опубликовал в своем Twitter фотографии со встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 10 мая в Белом доме.

В результате поза Климкина на фото превратилась в серию шуток. Добавим, что на одном из фото Климкин стоит рядом с Трампом, который сидит за своим рабочим столом. А на другом кадре запечатлен повелевающий жест Трампа, от которого Климкин немного попятился назад.

Примечательно, что ранее в тот же день с американским ужшкммт лидером встретился глава российской дипломатии Сергей Лавров. Фото доступно на страницах МИД России в соцсетях. Комментаторы сравнивают кадры с двух встреч и иронизируют по поводу позы Климкина и жеста Трампа.

Краткое содержание визита Климкина к Трампу: «К ноге. Хороший Климкин. Он у вас привитый?» pic.twitter.com/ja2aeSrIDE — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 11 мая 2017 г.

-Серега,покури пока, счас я только человечка за пивом отправлю.. pic.twitter.com/JsVLpgfjKF — бывший опер (@SdibqJgth) 11 мая 2017 г.

Климкин рассказал как фсе было на самом деле. pic.twitter.com/yfXgorLsUc — Персидский Kот (@PersidskiyKot) 11 мая 2017 г.

А как вы думаете - для чего приезжал Климкин? pic.twitter.com/FIZX3tWU6v — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 11 мая 2017 г.

Между тем по мнению эксперта-международника Андрея Мишина поза Климкина говорит о том, что на встрече он чувствовал себя явно не уверенно в отличии от Трампа. При этом Мишин добавил, что скорее всего это была неформальная встреча, так как не было традиционного фото с рукопожатием.

«В отношениях с американцами допускается отступление от дипломатического протокола. Ведь именно американцы первыми начали ломать строгие правила. Например, приходить на встречи с чипсами. Но позы нашего министра и американского президента читаются явно — Трамп уверен в себе, а Климкин неуверенно стоит на ногах и нуждается в опоре», — считает Мишин.