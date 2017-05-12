«Манчестер Юнайтед» - «Сельта»: счет, обзор матча от 11.05.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

11 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы "МЮ" одержал победу над "Сельтой" со счетом 1:1.

«Манчестер Юнайтед» - «Сельта»: счёт 1:1 вывел англичан в финал Лиги Европы

11 мая в Манчестере (Англия) состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы между "Манчестер Юнайтеж" и "Сельтой". Встреча, прошедшая на стадионе "Олд Траффорд " завершилась победой "красных дьяволов" со счетом 1:1.

По итогам двух встреч 2:1 "дьяволы" вышли в финал Лиги Европы, где встретятся с "Аяксом", которые выиграли в паралельном матче у "Лиона" с общим счетом "5:4".

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Счет был открыт англичанами на 17-й минуте игры. Отличился полузащитник Маруан Феллайни, который принял подачу от Рашфорд с левого края на дальнюю штангу и пробил ужшкммт в ближний угол.

Практически под занавес матча испанцы все-таки сравняли счет. На 85-й минуте Ронкалья принял навес Бонгонда и ювелирно головой пробил в дальний нижний угол.

Однако на большее у испанцев не хватило ни времени, ни сил.

«Манчестер Юнайтед» - «Сельта». Счет 1:1. ВИДЕО голов

Лига Европы. 1/2 финала. ответный матч. «Манчестер Юнайтед» - «Сельта» – 1:1

Голы: 17', 1:0, Маруан Феллайни, 85', 1:1, Факундо Ронкалья