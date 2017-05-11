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В Москве умерла кинодраматург Галина Шергова

Опубликовано 11.05.17 22:27 В Москве умерла кинодраматург Галина Шергова

Шергова является автором теле- и радиопередачи «Минута молчания», посвящённой погибшим в годы войны.

Кинодраматург Галина Шергова скончалась в Москве на 94-м году жизни. Об этом сообщила её дочь Ксения Шергова.

"Моя мама Галина Шергова. 31.08.1923 - 11.05.2017", - написала она в Facebook.

В свою очередь президент Национальной ассоциации радиовещателей Эдуард Сагалаев на своей странице в Facebook назвал Шергову "яркой звездой советского и российского телевидения".

"Умерла Галина Михайловна Шергова — яркая звезда советского и российского телевидения, автор и ведущая многих документальных фильмов и программ, писатель, поэтесса, лауреат Государственной премии СССР за цикл фильмов "Наша биография", — написал Сагалаев.

Напомним, Галина Шергова участвовала в создании более 200 документальных и художественных ужшкммт фильмов. Она является автором теле- и радиопередачи «Минута молчания», посвящённой погибшим в годы войны, выходит ежегодно 9 мая с 1965 года.. 

Добавим, что Шергова была удостроена Государственной премии СССР, Золотой и Серебряной медалей имени Довженко, а также премии ТЭФИ в номинации «Легенда российского телевидения».
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