Евровидение 2017: 2 полуфинал: онлайн трансляция 11 мая доступна в Сети (ВИДЕО)

11 мая 2017 года в Киеве состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017.

"Евровидение 2017", последние новости: полуфинал конкурса определит 10 финалистов

11 мая в Киеве пройдет второй полуфинал песенного конкурса "Евровидения 2017", по результатам которого определятся еще 10 участников финала. Организаторы обещают, что второе шоу будет не менее зрелищным, чем первое.

Второй полуфинал конкурса пройдет в "Международном выставочном центре" в Киеве. Начало в 22:00 мск. Вести "Евровидение" по-прежнему будут трое ведущих: Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

В этот вечер на сцену конкурсанты выйдут в следующем порядке:

Сербия: Тияна Богичевич - "In Too Deep" Австрия: Натан Трент - "Running On Air" Македония: Яна Бурческа - "Dance Alone" Мальта: Клаудия Фаниелло - "Breathlessly" Румыния: Илинка ужшкммт и Алекс Флоря - "Yodel It!" Нидерланды: OG3NE - "Lights and Shadows" Венгрия: Йоцы Папай - "Origo" Дания: Аня Ниссен - "Where I Am" Ирландия: Брендан Мюррей - "Dying to Try" Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон - "Spirit of the Night" Хорватия: Жак Худек - "My Friend" Норвегия: JOWST - "Grab The Moment" Швейцария: Timebelle - "Apollo" Беларусь: NAVIBAND - "Гісторыя Майго Жыцця" Болгария: Кристиан Костов - "Beautiful Mess" Литва: Fusedmarc - "Rain Of Revolution" Эстония: Койт Тооме и Лаура - "Verona" Израиль: Имри Зив - "I Feel Alive"

"Евровидение 2017": где смотреть трансляцию онлайн 11 мая?

Смотреть онлайн второй полуфинал "Евровидения 2017" 11 мая 2017 можно на сайтах Eurovision.ua и Eurovision.tv. "Первый канал" не покажет трансляцию в своем эфире в связи с тем, что ранее СБУ запретила въезд на Украину российской участнице Юлие Самойловой.

"Евровидение 2017", второй полуфинал. Прямая трансляция 11 мая 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО