Манчестер Юнайтед - Сельта: онлайн трансляция 11.05.2017, где смотреть онлайн, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Манчестер Юнайтед - Сельта 11 мая 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

11 мая 2017 года "Манчестер Юнайтед" принимает на поле своего стадиона "Олд Траффорд" испанскую "Сельту" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Поединок начнется он в 22:05 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 11 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 11 мая 2017 года покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:00 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 11 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 11 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 1,5, на ничью - 4,3, на ужшкммт успех "Сельты" - 7,00.

Бывший игрок "Бирмингема", "Блэкберна", "Лестер Сити" и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал свой прогноз на ответный матч полуфинала Лиги Европы "МЮ" — "Сельта".

"После того как "МЮ" проиграл "Арсеналу" в АПЛ, шансы попасть в ЛЧ через чемпионат стали скорее теоретическими. Лига Европы — главный турнир для "МЮ", и минимальная победа манкунианцев вынудит "Сельту" играть активнее. Думаю, "МЮ" забьёт всё то, что не залетело в первой встрече"

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 11 мая 2017: перед матчем 1/2 финала Лиги Европы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" победил "Сельту" с минимальным счетом, и кто знает, возможно испанский клуб соберется с силами и вытеснит англичан из дальнейшего сражения, тем более, что пока существуют неплохие шансы для такого исхода.

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 ВИДЕО голов

Бывший главный тренер московского "Спартака" и экс-игрок "Сельты" Валерий Карпин уверен, что испанский клуб выбьет англичан из Лиги Европы.

""Манчестер Юнайтед" выиграл первый матч со счётом 1:0. Комфортный счёт перед ответной домашней встречей, тут ничего не скажешь. По уровню игроков английская команда "Сельту" также превосходит. Но так как "Сельта" для меня является не чужой командой, отношусь к ней неравнодушно, то несмотря ни на что, несмотря на все факторы, на то, что матч гостевой, на то, что надо отыгрываться, на то, что играют против "Манчестер Юнайтед", поставлю на проход испанского клуба", - отметил специалист.

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериццо ждет, что "МЮ" попытается выиграть матч.

"Я ожидаю, что „Манчестер Юнайтед“ выйдет и попытается выиграть матч — это будет большое испытание. „МЮ“ — это команда, которая выросла в условиях давления. Они ощущают это день ото дня. Нам же нужно просто сосредоточиться на своей игре и сделать то, что мы обычно делаем", - заявил он.

В свою очередь, главный наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал ответный матч с "Сельтой" самым важным в истории клуба.

"Для "Сельты", по их словам, это будет самый важный матч в их истории. По моим ощущениям, этот матч также самый важный в нашей истории. И не важно, насколько важными были все предыдущие встречи до этого. Не верю, что "Сельта" хочет победить больше, чем "Манчестер Юнайтед". Наша ситуация проста: 17 матчей за семь недель с 16 игроками в обойме. Это невозможно. Однако это не авантюра, а наше решение, основанное на здравом смысле и сложившейся ситуацией. Мы с игроками отдаём все силы в этой ситуации", - подчеркнул тренер.