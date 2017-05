"Евровидение 2017", 2 полуфинал: трансляция онлайн 11.05.2017, где смотреть в России (ВИДЕО) "Евровидение 2017", второй полуфинал 11 мая: участники, какие каналы будут транслировать конкурс в Интернете, а также многое другое читайте в материале TopNews. "Евровидение 2017", последние новости: 11 мая в Киеве состоится второй полуфинал 11 мая в Киеве состоится второй полуфинал "Евровидения 2017", по результатам которого станут известны еще десять участников финала конкурса. Организаторы обещают, что второе шоу будет не менее зрелищным, чем первое. Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision) Май 11 2017 в 1:03 PDT Второй полуфинал "Евровидения 2017" пройдет в "Международном выставочном центре" в Киеве. Начало в 22:00 мск. Ведущими конкурса будут трое мужчин: Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. Во втором шоу шоу второго полуфинала "Евровидения 2017" также выступят артисты украинского музыкального коллектива G-ART, которые исполнят собственные аранжировки известных хитов. Гостями мероприятия станут и участники известного в стране танцевального коллектива APACHE CREW. Публикация от Vera Elens (@vera_elens) Май 11 2017 в 7:27 PDT "Евровидение 2017", второй полуфинал 11 мая 2017: участники Сербия: Тияна Богичевич - "In Too Deep" Австрия: Натан Трент - "Running On Air" Македония: Яна Бурческа - "Dance Alone" Мальта: Клаудия Фаниелло - "Breathlessly" Румыния: Илинка и Алекс Флоря - "Yodel It!" Нидерланды: OG3NE - "Lights and Shadows" Венгрия: Йоцы Папай - "Origo" Дания: Аня Ниссен - "Where I Am" Ирландия: Брендан Мюррей - "Dying to Try" Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон - "Spirit of the Night" Хорватия: Жак Худек - "My Friend" Норвегия: JOWST - "Grab The Moment" Швейцария: Timebelle - "Apollo" Беларусь: NAVIBAND - "Гісторыя Майго Жыцця" Болгария: Кристиан Костов - "Beautiful Mess" Литва: Fusedmarc - "Rain Of Revolution" Эстония: Койт Тооме и Лаура - "Verona" Израиль: Имри Зив - "I Feel Alive" Публикация от Лия Ван (@liliya_vand) Май 11 2017 в 7:41 PDT "Евровидение 2017": где смотреть трансляцию онлайн 11 мая? Смотреть онлайн второй полуфинал "Евровидения 2017" 11 мая 2017 можно на сайтах Eurovision.ua и Eurovision.tv. "Первый канал" не покажет трансляцию в своем эфире в связи с тем, что ранее СБУ запретила въезд на Украину российской участнице Юлие Самойловой. Публикация от IMRI (@imriziv) Май 11 2017 в 2:41 PDT "Евровидение 2017", второй полуфинал. Прямая трансляция 11 мая 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО Твитнуть Другие материалы по этой теме "Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Сельты" в полуфинальном матче ЛЕ (ВИДЕО) Новости наших партнеров