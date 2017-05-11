"Евровидение 2017", 2 полуфинал: трансляция онлайн 11.05.2017, где смотреть в России (ВИДЕО)
Опубликовано 11.05.17 21:40
"Евровидение 2017", второй полуфинал 11 мая: участники, какие каналы будут транслировать конкурс в Интернете, а также многое другое читайте в материале TopNews.
"Евровидение 2017", последние новости: 11 мая в Киеве состоится второй полуфинал
11 мая в Киеве состоится второй полуфинал "Евровидения 2017", по результатам которого станут известны еще десять участников финала конкурса. Организаторы обещают, что второе шоу будет не менее зрелищным, чем первое.
Второй полуфинал "Евровидения 2017" пройдет в "Международном выставочном центре" в Киеве. Начало в 22:00 мск.
Ведущими конкурса будут трое мужчин: Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.
Во втором шоу шоу второго полуфинала "Евровидения 2017" также выступят артисты украинского музыкального коллектива G-ART, которые исполнят собственные аранжировки известных хитов. Гостями мероприятия станут и участники известного в стране танцевального коллектива APACHE CREW.
"Евровидение 2017": где смотреть трансляцию онлайн 11 мая?
Смотреть онлайн второй полуфинал "Евровидения 2017" 11 мая 2017 можно на сайтах Eurovision.ua и Eurovision.tv. "Первый канал" не покажет трансляцию в своем эфире в связи с тем, что ранее СБУ запретила въезд на Украину российской участнице Юлие Самойловой.