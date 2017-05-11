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Украинский депутат задекларировал почти 600 квартир

Опубликовано 11.05.17 21:18 Украинский депутат задекларировал почти 600 квартир

Честные депутат также сумму сделок по продаже, которые совершил в прошлом году.

Депутат совета города Ирпень в Киевской области Украины Игорь Оверко в 2016 году задекларировал почти 600 квартир, пишет RT со ссылкой на общественное движение «Честно».

Согласно его электронной декларации, в прошлом году депутат продал 400 квартир, а 186 оставил в собственности. Доход от продажи недвижимости превысил 50 млн гривен (110 млн рублей). Оверко также сообщил, что является собственником четырёх жилых домов, 18 земельных участков и имеет более 16 млн гривен (35 млн рублей) сбережений.

«Я один из немногих депутатов, которые ужшкммт задекларировали все свои доходы честно. Я занимаюсь строительством. Сюда я вкладываю все средства. В семье я главный гастарбайтер, на семью зарабатываю в основном я, содержу жену и двое детей», - заявил он.

Ранее сообщалось, что самым богатым депутатом Верховной Рады Украины стал член группы «Воля народа», президент запорожского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. Размер денежных активов Богуслаева составил более 825 миллионов гривен (1 миллиард 742 миллиона рублей). Согласно поданной парламентарием декларации, в 2016 году он получил более 500 миллионов гривен (1 миллиард 55 миллионов 

При этом президент Украины Пётр Порошенко задекларировал 12 млн гривен доходов в 2016 году.
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