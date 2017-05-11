"Лион" - "Аякс" 11 мая 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

11 мая состоится ответный матч 1/2 Лиги Европы "Лион" - "Аякс".

В ответной встрече 1/2 финала Лиги Европы французский "Лион" на своем поле принимает амстердамский "Аякс". Начало матча, который пройдет на стадионе "Стад де Люмьер" в 22:05 мск.

"Лион" - "Аякс" 11 мая 2017: онлайн трансляция, где смотреть 1/2 финала Лиги Европы

В прямом эфире ответный матч 1/2 Лиги Европы "Лион" - "Аякс" 11 мая 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.

"Лион" - "Аякс" 11 мая 2017: перед матчем 1/2 финала Лиги Европы

После того, как в первом матче "Аякс" буквально не оставил камня на камне от ужшкммт обороны французов, только самые преданные болельщики верят в то, что их клубу под силу отыграть гандикап в три мяча. Напомним, первая встреча в Амстердаме закончилась разгромом 4:1.

Впрочем, "Лион", облладающий сверхрезультативной атакой, вполне может ннарушить планы голландев на легкую прогулку во Франции. В любом случае, все покажет предстоящая игра.

"Аякс" - "Лион" 4:1 ВИДЕО голов

"Лион" - "Аякс" 11 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских конто считают "Лион" фаворитом предстоящего сражения и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,6, на ничью - 4,5, на успех "Аякса" - 4,7.