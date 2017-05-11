Савченко назвала украинские военные "быдлом, убивающее соотечественников за деньги"

Об этом она написала на своей странице "ВКонтакте". Однако позже в ее пресс-служба заявили, что таковой у нее нет.

Украинский депутат Надежда Савченко назвала военнослужащих, участвующих в операции в Донбассе, быдлом, которое убивает за деньги собственный народ. Она подчеркнула, что участники так называемой АТО спасали свои шкуры и рисковали жизнью за олигархов. Об этом она написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

«После 9 мая участники АТО и патриоты представили себя героями и цветом нации. Нет, вы для адекватных людей быдло и отребье, которое поехало ужшкммт в Донбасс убивать свой же народ за деньги или чтобы не сесть в тюрьму, для вас чужая жизнь ничего не стоит, вы спасали свои шкуры, вы отдавали свои жизни за олигархов», — написала Савченко в своем аккаунте.

«ВСУ нарушили присягу, которую вы давали народу защищать его. Запомните одно, вы никогда не будете героями, вам народ никогда не простит», — написала Надежда Савченко в соцсети ВКонтакте.

Кроме того, она призналась, что у неё тоже «руки в крови» и ей «с этим жить».

«Все эти годы вам вешают и будут вешать дальше на уши, что Россия — агрессор, а на самом деле мы себя сами сделали агрессором против своего народа. Вы хотели правду так и получите её. Мы угробили свою страну собственными руками, и поздно уже что-то сделать», — подчеркивает Савченко.

Позже пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила РИА Новости, что приписываемая парламентарию страница "ВКонтакте" ей не принадлежит.

"У Надежды нет страницы в соцсети "ВКонтакте". Страничка, о которой идет речь, фейковая, и, соответственно, информация фейковая", — сказала Проторченко.

Напомним, Савченко осудили в РФ за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. Однако в конце минувшего года она была помилована, после чего вернулась на родину.