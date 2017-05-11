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"Лион" - "Аякс": прогноз на матч 11.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 11.05.17 20:49 "Лион" - "Аякс": прогноз на матч 11.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/2 Лиги Европы "Лион" - "Аякс" 11 мая 2017, читайте в обзоре Topnews.

11 мая 2017 года на "Стад де Люмьер" французский "Лион" принимает нидерландский "Аякс" во втором матче 1/2 финала Лиги Европы. Начало в 22:05 мск.

"Лион" - "Аякс" 11 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире ответный матч 1/2 Лиги Европы "Лион" - "Аякс" 11 мая 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.

"Лион" - "Аякс" 11 мая 2017: перед матчем 1/2 финала Лиги Европы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "Лион" потерпел сокрушительное поражение от "Аякса" - 1:4, и теперь в домашнем первенстве клубу придется сделать невозможное для ужшкммт прохода в финал еврокубка.

"Аякс" - "Лион" 4:1 ВИДЕО голов

"Лион" - "Аякс" 11 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских конто считают "Лион" фаворитом предстоящего сражения и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,6, на ничью - 4,5, на успех "Аякса" - 4,7.
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