"Лион" - "Аякс": прогноз на матч 11.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)
Опубликовано 11.05.17 20:49
Подробности предстоящего матча 1/2 Лиги Европы "Лион" - "Аякс" 11 мая 2017, читайте в обзоре Topnews.
11 мая 2017 года на "Стад де Люмьер" французский "Лион" принимает нидерландский "Аякс" во втором матче 1/2 финала Лиги Европы. Начало в 22:05 мск.
"Лион" - "Аякс" 11 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?
В прямом эфире ответный матч 1/2 Лиги Европы "Лион" - "Аякс" 11 мая 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.
"Лион" - "Аякс" 11 мая 2017: перед матчем 1/2 финала Лиги Европы
В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "Лион" потерпел сокрушительное поражение от "Аякса" - 1:4, и теперь в домашнем первенстве клубу придется сделать невозможное для ужшкммт прохода в финал еврокубка.
"Аякс" - "Лион" 4:1 ВИДЕО голов
"Лион" - "Аякс" 11 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров
Аналитики букмекерских конто считают "Лион" фаворитом предстоящего сражения и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,6, на ничью - 4,5, на успех "Аякса" - 4,7.