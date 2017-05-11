"Манчестер Юнайтед" - "Сельта": прогноз на матч 11.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 11 мая 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

"Манчестер Юнайтед" принимает на поле своего стадиона "Олд Траффорд" испанскую "Сельту" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Поединок пройдет 11 мая 2017 года, а начнется он в 22:05 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 11 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 11 мая 2017 года покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:00 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 11 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 11 мая 2017: перед матчем 1/2 финала Лиги Европы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" победил "Сельту" с минимальным счетом, и кто знает, возможно испанский клуб соберется с силами и вытеснит ужшкммт англичан из дальнейшего сражения, тем более, что пока существуют неплохие шансы для такого исхода.

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 ВИДЕО голов

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 11 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 1,5, на ничью - 4,3, на успех "Сельты" - 7,00.