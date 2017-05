"Евровидение 2017": онлайн трансляция второго полуфинала 11 мая можно смотреть в сети (ВИДЕО) "Евровидение 2017", последние новости сегодня 11.05.2017: букмекеры озвучили свое мнение по поводу финалистов шоу. "Евровидение 2017": второй полуфинал состоится 11 мая Сегодня, 11 мая, по итогам второго полуфинала «Евровидения 2017» определятся последние 10 финалистов песенного конкурса. Онлайн трансляцию можно будет смотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения". Начала в 22:00. Напомним, что по итогам жеребьевки представительница России Юлия Самойлова должна была выступать на конкурсе именно во второй отборочной части, однако не сможет этого сделать, так как украинские спецслужбы запретили ей въезд в страну. "Евровидение 2017", второй ужшкммт полуфинал: участники, мнение букмекеров По данным официального сайта «Евровидения» во втором полуфинале выступят 18 участников. 01 Сербия – Tijana Bogićević – "In too deep" 02 Австрия – Nathan Trent – "Running On Air" 03 КЮР Македония – Jana Burčeska – "Dance Alone" 04 Мальта – Claudia Faniello – "Breathlessly" 05 Румыния – Ilinca ft. Alex Florea – "Yodel It!" 06 Нидерланды – OG3NE – "Lignt and Shadows" 07 Венгрия– Joci Pápai – "Origo" 08 Дания – Anja – "Where I Am" 09 Ирландия – Brendan Murray – "Dying To Try" 10 Сан-Марино – Valentina Monetta & Jimmie Wilson – "Spirit Of The Night" 11 Хорватия – Jacques Houdek – "My Friend" 12 Норвегия – JOWST – "Grab the Moment" 13 Швейцария – Timebelle – "Apollo" 14 Беларусь – Naviband – "Story Of My Life" 15 Болгария – Kristian Kostov – "Beautiful Mess" 16 Литва – Fusedmarc – "Rain of Revolution" 17 Эстония – Koit Toome & Laura – "Verona" 18 Израиль – IMRI – "I Feel Alive" В финал выйдут 10 участников второго полуфинала и по мнению букмекеров ими станут представители Болгарии, Румынии, Дании, Эстонии, Недерландов, Венгрии, Израиля, Австрии, Беларуси и Норвегии. "Евровидение 2017", второй полуфинал: кто ранее прошел в финал Во время первого полуфинала определились 10 участников финального концерта. Ими стали Sunstroke Project (Молдова), Дихай (Азербайджан), Деми (Греция), Робин Бенгтссон (Швеция), Сальвадор Собрал (Португалия), Кася Мошь (Польша), Арцвик (Армения), Исайя (Австралия), Ховиг (Кипр) и Бланш (Бельгия). Еще шесть исполнителей, в числе которых страны-основатели "Евровидения", а также группа O.Torvald, представляющая Украину, выступят сразу в финале. "Евровидение 2017", второй полуфинал: гости конкурса Также стало известно, что в рамках пре-шоу второго полуфинала «Евровидения-2017» выступят артисты украинского музыкального коллектива G-ART с собственными аранжировками известных хитов. Еще однинми известными гостями шоу станут участники украинского танцевального коллектива APACHE CREW. В конце шоу ведущие «Евровидения 2017» Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко объявят результаты зрительского голосования в сумме с оценками от национальных жюри стран-участниц, после чего определятся еще 10 конкурсантов, которые выступят в финале «Евровидения 2017» 13 мая. "Евровидение 20017", второй полуфинал. Прямая трансляция 11 мая 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО Твитнуть Другие материалы по этой теме СМИ: фаворит "Евровидения 2017" выступал в Крыму в 2014 году Новости наших партнеров