США возмущены публикацией РФ фото встречи в Овальном кабинете

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения об "обмане" распространенных в американских СМИ. Также публикацию фото прокомментировал сам автор снимков.

В США набирает обороты история с присутствием российского фотографа на встрече Дональда Трампа с Сергеем Лавровым. Белый дом обвинил Россию в нечестности из-за публикации фотографий с переговоров президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Овальном кабинете, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал CNN.

Как отмечается, власти России якобы разрешили государственному агентству ТАСС, фотограф которого присутствовал там, публиковать фотографии. Более того фото были размещены и в соцсетях российского МИДа.

При этом источник ужшкммт в Белом доме рассказал телеканалу, что они не публиковали фото, хотя фотограф администрации и был на встрече.

«Они обманули нас. В этом проблема с русскими — они врут», — заявил разгневанный чиновник из администрации Трампа.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения об "обмане" распространенных в американских СМИ.

«Американская сторона не обращалась с просьбой не публиковать фотографии», - написала Захарова в Facebook, комментируя публикацию CNN, добавив, что формат съемки не предполагал засекречивания фотоматериалов.

Более того Захарова подчеркнула, что список с именем фотографа был заранее предоставлен американской стороне. Она добавила также, что если бы фото не опубликовала Россия, они бы вскоре «утекли бы в конгресс, сенат, а оттуда в тот же CNN или по их спецтребованию были бы представлены как «секретное доказательство сговора русских с Трампом», были бы искажены даты и обстоятельства встреч, и американская общественность снова была бы оболванена».

«CNN дно пробил», - написала дипломат, добавив, что «неужели CNN думает, что кто-нибудь поверит в то, что у телеканала сейчас есть надежные «источники в Белом доме»?»

Сам автор снимков Александр Щербак также прокомментировал обвинения в "обмане", пишет газета "Взгляд".

«В съемке встречи Трампа и Лаврова не было ничего необычного, все в штатном режиме», - отметил он. Щербак рассказал, как после встречи Лаврова с Тиллерсоном его привезли в Белый дом, где он прошел досмотр («обнюхали собачки»). В одной из комнат он в сопровождении представителя США дождался российской делегации.

«На саму съемку я пошел только с двумя фотоаппаратами, все вещи, включая мобильник, я оставил в другом помещении - так, как мне заблаговременно про это сказали. Съемка обычная, хендшейк со всей делегацией, обмен слов, далее началась встреча, минуту поработали, потом мне сказали «все». Вышел из Овального кабинета и проследовал в помещение, где до этого и находился», - рассказал Щербак.

После этого российская делегация отправилась в посольство России, а затем улетела из Вашингтона.

«Я обращаюсь к американским журналистам с просьбой не терять чувства профессионального достоинства и не перекидывать свой провал в организации съемки и прохода своих СМИ на других людей», - заявил Щербак.

Он отметил, что за долгие годы работы фотокорреспондентом «впервые сталкивается с таким абсурдом и бредовыми обвинениями».

Напомним, в соцсетях МИД России было опубликовано фото, как Трамп пожимает руку Лаврову и улыбается. При этом на некоторых фотографиях видно, что на встрече присутствовал и посол России в США Сергей Кисляк, отношение к которому в США неоднозначное из-за, как утверждается, его участия во «вмешательстве» России в президентские выборы в США.