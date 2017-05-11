Россия - Дания: счет, обзор матча от 11.05.2017, видео голов, результат ЧМ 2017 по хоккею (ВИДЕО)

11 мая на чемпионате мира по хоккею 2017 сборная России обыграла команду Дании со счетом 3:0, забив все шайбы в течение одной минуты.

На чемпионате мира по хоккею 2017 сборная России провела четвертый матч группового этапа - на этот раз соперником команды Олега Знарка стала команда Дании. Матч, состоявшийся 11 мая на льду стадиона "Ланксесс-Арена" в Кельне, завершился очередной победой россиян со счетом 3:0.

Россия - Дания: обзор матча ЧМ 2017

Матч с неуступчивыми датчанами, не смотря на три заброшенные шайбы в итоге, не стал "легкой прогулкой" для российских хоккеистов. Полтора периода "красная машина" буксовала на месте, тщетно ужшкммт пытаясь пробить именитого голкипера Сёренсена.

Все решил короткий отрезок игрового времени в середине второго периода с 35-й по 36-ю минуту, когда всего минуту с небольшиим понадобилось российской сборной, чтобы сразу трижды отправить шайбу в ворота соперника. Голы на свой счет записали Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев.

Сборная России с четырьмя победами лидирует в группе А.

Россия - Дания, счет 3:0. ВИДЕО голов