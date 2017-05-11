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Киселев появился на публике с разбитым лицом

Опубликовано 11.05.17 19:03 Киселев появился на публике с разбитым лицом

Телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» попытался пошутить, назвав произошедшее сменой имиджа.

Телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, появившийся в четверг с разбитым лицом на конференции, посвященной презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь», передабт "Вести.ру"

Он попытался пошутить, назвав произошедшее сменой имиджа, ведь, по его словам, женщины считают мужчин со шрамами победителями.

Тем не менее он все же рассказал, как получил травму на даче в Коктебеле, где отдыхал с семьей. Телеведущий получил ссадины ужшкммт во время отдыха на даче в Коктебеле.

«Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», — рассказал он на презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь».

Киселев назвал пострадавшее лицо временной сменой имиджа. «Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке», — пошутил он.

Дмитрий Киселев ведет на канале «Россия 1» программу «Вести недели». Он запомнился, в том числе, своими резкими высказываниями в адрес лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. «Им надо запретить донорство крови, спермы, а их сердца, в случае автомобильной катастрофы, зарывать в землю или сжигать», — говорил он в 2012 году в эфире ВГТРК.
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