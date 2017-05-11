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Google оплатила назначенный ФАС штраф почти в полмиллиарда рублей

Опубликовано 11.05.17 17:29 Google оплатила назначенный ФАС штраф почти в полмиллиарда рублей

Google выплатила штраф в размере 438 млн руб. из-за нарушения закона «О защите конкуренции».

Американская компания Google выплатила штраф в размере 438 миллионов рублей, наложенный Федеральной антимонопольной службой, пишет "КП".

Корпорация Google Inc. оплатила административный штраф в размере 438 млн 067 тыс. 400 рублей.

Двухлетнее судебное разбирательство между Google и ФАС закончилось 17 апреля мировым соглашением. Компания выплатила все штрафы и обязалась не ограничивать установку на устройства с ОС Android конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе и на главный экран по умолчанию.

«Мы уверены, что исполнение условий мирового обеспечит возможность ужшкммт для развития конкуренции на рынке мобильного ПО в России, что благоприятно скажется на наших потребителях. Закон о защите конкуренции необходимо соблюдать всем компаниям, продукция которых поставляется на территорию РФ», - подчеркнул заместитель руководителя ФАС Алексей Доценко.

Но спор с Google может и продолжиться. Согласно условиям мирового соглашения, его действие распространяется на всю территорию России, включая Крым и Севастополь. Но из-за санкций со стороны ЕС и США на этих территориях работа магазина приложений Google Play ограничена. Если Google не начнет оказывать услуги на всей территории, то последует прямое понуждение от суда в рамках мирового соглашения, уточняла РБК начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Представители Google пока эту часть исполнения мирового соглашения не прокомментировали.

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Google в феврале 2015 года. Поводом послужила жалоба от российской интернет-компании «Яндекс», которая посчитала, что американская компания как разработчик операционной системы Android применяет «антиконкурентные практики»: ​запрещает другим разработчикам предустанавливать приложения на смартфоны и планшеты производителей Fly, Explay и Prestigio. Таким образом Google нарушила закон «О защите конкуренции», ФАС предписала компании исключить из соглашений с производителями требования, которые ограничивают установку приложений и сервисов других разработчиков.
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