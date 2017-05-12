Курс доллара на сегодня, 12 мая 2017: политика Трампа может обрушить рубль - Набиуллина

Курс валют на сегодня, 12 мая 2017: ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 12 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 12 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 12 мая 2017 составляет 57,1161 руб., что на 96,63 коп. ниже предыдущего показателя. Курс евро на сегодня опустился сразу на 1,1039 руб. - до 62,1595 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) на пятницу снизилась на 1,0283 руб. по сравнению с предыдущим показателем и составила 59,3856 руб.

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По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, экономическая программа нового президента США Дональда Трампа может привести к росту ужшкммт курса доллара и давлению на нефтяные цены.

"Принимая решения в отношении денежно-кредитной политики, мы должным образом учитываем изменения, связанные с экономической программой Дональда Трампа. Экономическая программа Дональда Трампа направлена на фискальную экспансию. Это привело к значительному увеличению инфляционных ожиданий и доходности облигаций Казначейства США. Следовательно, существует большая вероятность ускоренной нормализации денежно-кредитной политики ФРС США. Это может привести к повышению курса доллара США, а также окажет понижательное давление на цены на нефть и вызовет отток капитала с развивающихся рынков", — сказала она корпоративному изданию PR-агентства EM.

Вместе с тем глава регулятора успокоила, что монетарная политика Банка России ориентирована на возможные последствия экономической программы Трампа, поэтому особых потрясений ждать не стоит.

Как писал TopNews, ранее глава ФРС Джанет Йеллен заявляла об оздоровлении американской экономики и постепенном повышении базовой процентной ставки. В последний раз этот показатель был повышен 15 марта 2017 года с 0,5-0,75 до 0,75-1%. В ФРС считают, что средний уровень ставки должен составить 1,375%.