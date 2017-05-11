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"Что случилось, клоун?": Фернандо Торрес повздорил с Роналду на поле (ВИДЕО)

Опубликовано 11.05.17 17:22 "Что случилось, клоун?": Фернандо Торрес повздорил с Роналду на поле (ВИДЕО)

Во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Реалом" (2:1) случилась перепалка Фернандо Торреса и Криштиану Роналду.

Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес и нападающий «Реала» Криштиану Роналду ввязались в словесную перепалку во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Marca.

По информации издания, Торрес подошел к Роналду и сказал ему: «Что с тобой происходит, клоун?».

Роналду не замедлил с ответом: "Ты покидаешь турнир и идешь домой, глупец. "МЮ" был лучше "Ливерпуля", а "Реал" всегда будет выше "Атлетико" .

После этого Фернандо назвал Криштиану сукиным сыном.

Неизвестно, как долго форварды ещё могли выяснять отношения, но в конфликт ужшкммт вмешался главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр. Он развёл футболистов в разные стороны, но Торрес всё же успел бросить вслед Роналду ещё одно оскорбление и назвал Кри Ро сукиным сыном, отмечает Лайф.

 «Атлетико» одержал победу со счетом 2:1, однако в финал по сумме двух встреч (2:4) вышел «Реал». В финальном матче «Реал» встретится с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 3 июня в Кардиффе.
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