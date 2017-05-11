Россия - Дания: трансляция онлайн 11.05.2017, смотреть по какому каналу матч ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Чемпионата мира по хоккею 2017 Россия - Дания 11 мая 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

Сборная России сыграет 11 мая 2017 года на стадионе "Ланксесс-Арена" в Кельне свой четвертый матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2017 с командой Дании. Начало в 17:15 мск.

Россия - Дания 11 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча Россия - Дания 11 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 17:10 мск.

Россия - Дания 11 мая 2017. Прямая трансляция 8 мая 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Россия - Дания 11 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают Россию однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки ужшкммт на победу нашей команды со средним коэффициентом 1,07, на ничью - 15, на успех Дании - 19,7.

Ставку на победу сборной Дании с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 14.5, а на победу сборной России — за 1.03.

По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.43, а на ТМ 5,5 шайбы — 2.79.

Россия - Дания 11 мая 2017: перед матчем

Россияне уверенно показывают себя в текущем первенстве. Ранее команда Олега Знарка победила трех соперников: Швецию (2:1), Италию (10:1) и Германию (6:3). В настоящее время сборная России по хоккею занимает вторую строчку в группе А с 8 очками в активе.

Датчане не могут похвастаться успехами: сборная занимает предпоследнее место в группе А с двумя баллами. Ранее команда проиграла Латвии (0:3), США (2:7) и не без труда справилась со Словакией (4:3 Б).

В последний раз соперники встречались на льду на групповом этапе прошлого ЧМ по хоккею. В том поединке Россия разгромила Данию со счетом 10:1.

Россия - Дания 10:1 ВИДЕО голов

Как писал ранее TopNews, накануне клуб НХЛ "Вашингтон" проиграл "Питтсбургу" в матче Кубка Стенли и выбыл из дальнейшей борьбы. Таким образом, российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов могут быть задействованы в составе сборной России на ЧМ-2017.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Овечкину лучше дать отдохнуть и не вызывать его на Чемпионат мира.

"Нужно ли вызывать Овечкина, Орлова и Кузнецова? Есть тренеры, которые решают, какая будет тактика и как будет играть команда. Но они все пригодятся. Эти ребята всегда приезжают в сборную с огромным желанием. Я считаю, что Саше нужно дать отдохнуть. Но решают тренеры", - отметил он.

Нападающий сборной России Евгений Дадонов сообщил, что команда постарается справиться с Данией без Мозякина.

"Погуляли вчера, ничем особенно не занимались. Надеюсь, что проблем с настроем на датчан не будет, все всё понимают. «Химия» с Панариным? Я не знаю такого слова. Если серьёзно, то и он помнит, и мы помним, так что проблем не будет. Прошлогодний матч с Данией уже забыл. Новый турнир, новые команды. Особенно соперника не видел. У нас есть тренеры, они расскажут. Мозякин пропустит матч с Данией, постараемся справиться без него, но надеемся, что на этом чемпионате он ещё сыграет. Если надо будет поехать на четвертьфинал в Париж — поедем. Я сам там был, но не на хоккее. Из других матчей удивило, что финны проиграли французам, а немцы обыграли американцев", - пояснил он.