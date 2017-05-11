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В Кремле нашли отличный повод для встречи Путина с Трампом

Опубликовано 11.05.17 16:52 В Кремле нашли отличный повод для встречи Путина с Трампом

Кремль рассказал о поводе к встрече Путина и Трампа и назвал ее дату.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что саммит «Большой двадцатки» станет хорошим поводом для встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Мероприятие состоится в июле этого года в Гамбурге, пишет "КП".

«Мы ориентируемся на то, что два президента одновременно будут на "Двадцатке" в Гамбурге. Это хороший повод для встречи», - заявил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече на саммите G20 в ходе телефонных контактов. Также это намерение ужшкммт было подтверждено во время визита министра иностранных дел в Вашингтон 10 мая. Министр подчеркнул, что президенты, «когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита «двадцатки» в Германии в первой декаде июля».
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