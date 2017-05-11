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Ученые составили карту мощнейшего вулкана в Солнечной системе (ВИДЕО)

Опубликовано 11.05.17 15:34 Ученые составили карту мощнейшего вулкана в Солнечной системе (ВИДЕО)

Учёные объяснили изменения поверхности спутника Юпитера разливами лавы.

Американские и бельгийские ученые составили подробную инфракрасную карту мощнейшего действующего вулкана Солнечной системы, патеры Локи на Ио, спутнике Юпитера, сообщает Лента.ру со ссылкой на Калифорнийский университет в Беркли (США).

Специалисты обнаружили, что в патере (вулкане сложной формы) Локи действуют две группы волн. Распространяясь из одного источника, возмущения огибают патеру и сходятся в юго-восточном углу вулканического образования.

Наблюдения, проведенные учеными, позволили установить, что наиболее низкие температуры на поверхности ужшкммт лавового озера составляют 270 кельвинов, а самые высокие — 330 кельвинов. Горячие участки лавы, по мнению авторов, отвечают перевернувшимся объемам лавы и возникли за 75 суток до наблюдения в результате извержения Локи.

К подобным выводам авторы пришли в ходе наблюдений за Ио, проведенным Большим бинокулярным телескопом. Разрешение полученной двухмерной тепловой карта вулкана превышает десять километров.

Патера Локи в диаметре превышает 200 километров. Большая ее часть занята лавой, заполняющей площадь более 21,5 тысячи квадратных километров, что в миллион раз больше размеров типичного лавового озера на Земле.

Открытие и дальнейшие наблюдения за этим гигантским лавовым океаном заставили геологов спорить о том, почему его облик  периодически меняется. Часть ученых полагает, что лава периодически извергается в разных областях Локи, покрывая его свежим слоем раскаленных пород, а их оппоненты полагают, что изменчивый облик этого озера связана с наличием своеобразного круговорота лавы в его недрах, передает РИА Новости.

Как оказалось, по поверхности Локи "гуляют" две гигантских волны, которые заставляют застывшую корку на его поверхности ломаться и "тонуть" на дно озера, обнажая свежие слои горячей магмы. Эти волны идут вдоль северного и южного берегов Локи и встречаются в центре восточной части озера, где находится, как сейчас считают астрономы, небольшой остров из застывшей магмы.
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