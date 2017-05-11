Советник президента Клименко рассказал о том, как этот указ будет действовать.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ против анонимности в Интернете и о урегулировании сервисов, похожих на средства массовой информации, говорится в «Стратегии развития информационного сообщества в РФ на 2017-2030 годы», текст которой размещен на сайте президента.

Под сервисами, схожими со ВСМИ подразумеваются соцсети, новостные агрегаторы, мессенджеры и интернет-ТВ, передает "Звезда".

«Меры объясняются необходимостью формирования в РФ инфопространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений», - говорится в тексте Стратегии.

Так, поступило предложение ужшкммт отменить анонимность пользователей Интернета, чтобы не было безответственности и безнаказанности. Однако власти гарантируют создание системы, которая будет гарантировать личную безопасность пользователей.

Видеть в Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы указ "против анонимности в Сети" некорректно, она направлена в первую очередь на повышение безопасности, заявил Лайфу советник президента по Интернету Герман Клименко.

"Нет там строчки "ликвидировать анонимность". Речь идёт о том, чтобы наши граждане в безопасности находились", — сказал Клименко.

Советник президента отметил, что в вопросы безопасности входит не только анонимность, с её обеспечением связана, в частности, защита устройств от вирусов. Однако, по словам Клименко, если обеспечение безопасности в конечном итоге потребует отказа от анонимности, этот сценарий в дальнейшем также не исключён.

"Я бы не сказал, что указ "против анонимности в Сети" — указ о безопасности. Если другого способа, кроме как извести под корень анонимность, не будет, значит, так, наверное, и надо будет решать", — добавил Клименко.